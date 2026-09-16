La interna de los hermanos Ortega que salió a la luz por la boda de Emanuel

La celebración del matrimonio entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi dejó al descubierto un severo conflicto en el seno de una de las familias más populares del espectáculo. La controversia estalló por la marcada ausencia de los hermanos del novio en la ceremonia civil, un acontecimiento en el cual el propio artista sentenció que "estuvieron los que tenían que estar". La única integrante del clan que asistió al posterior almuerzo de festejo fue Julieta Ortega, quien de todas formas no se presentó en la firma del acta matrimonial.

Las razones detrás del distanciamiento responden a compromisos laborales, viajes y descontento en la organización. Pía Shaw detalló en el programa SQP que ni Martín ni Luis Ortega se encuentran en Argentina, ya que este último está en pleno rodaje de una película.

Por su parte, Sebastián Ortega está abocado a las grabaciones de En el Barro y Rosario Ortega se encontraba en una transmisión de stream durante la celebración. Ante este panorama, Yanina Latorre explicó que "la ofensa de los hermanos es que, sabiendo que ellos estaban afuera, les avisaron tarde".

El malestar también se relaciona directamente con el nivel de injerencia de la novia en el entorno cercano. Sobre esta dinámica, Yanina Latorre puntualizó que "los únicos que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega (Evangelina y Palito). Desde que ella entró, se los compró y ellos mueren por ella. La aman y la adoran. Esto hizo que los hermanos queden afuera de este vínculo y ella fue ganando terreno, por lo que Emanuel no se dio más con sus hermanos".

Esta brecha habría alterado por completo la rutina diaria del grupo familiar. La conductora de SQP indicó que Julieta Ortega conversa con sus amigas sobre este malestar y manifiesta tristeza ante el cuadro actual, dado que su hermano estaría apartado de todos, no responde los llamados telefónicos y dejó de asistir a las reuniones familiares. La actriz guarda además un estrecho vínculo con Ana Paula Dutil, exesposa del músico, aunque fue la única del grupo de hermanos que se sumó al agasajo posterior al casamiento.