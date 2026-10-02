La interna en la familia Tinelli no para: por qué no le hablan a Paula Robles

Marcelo Tinelli reconoció de forma pública que la relación con su expareja Paula Robles se encuentra completamente rota. El conflicto entre Marcelo Tinelli y Paula Robles salió a la luz tras revelarse detalles sobre la salud mental de su hija Juana.

La tensión en el entorno familiar provocó la interrupción de las filmaciones luego de un llamado inesperado de la joven. En el programa se detalló que durante el año pasado ella inició un tratamiento psiquiátrico por atravesar un momento complejo.

El presentador señaló de forma directa a la bailarina como la responsable de interrumpir las consultas profesionales de la joven. "Hubo signos de que podía pasar algo así, de que podía haber cierto enojo conmigo porque dejó al psiquiatra que yo le había recomendado, que estaba muy bien. La mamá se lo hizo dejar. Y bueno, pasó esto", afirmó el conductor al explicar la situación. La propia joven confirmó que sus padres no mantienen ningún tipo de diálogo desde hace un tiempo considerable y que las diferencias se profundizaron.

La situación afectó la convivencia cotidiana y el vínculo cercano que solían mantener en el ámbito privado. "Dejó de ser la Paula que me invitaba a comer la pasta en la casa con los chicos. A mí no me habla", lamentó el presentador sobre el estado actual del vínculo.

Periodistas del espectáculo remarcaron la sorpresa por los reproches públicos hacia la madre de sus hijos. Hasta el momento la bailarina no realizó declaraciones respecto a los señalamientos sobre la salud de la joven.