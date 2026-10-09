La íntima confesión de Lizy Tagliani a un famoso que sorprendió a todos

Lizy Tagliani, Wanda Nara y Luck Ra se convirtieron en los grandes protagonistas de una divertida previa en la competencia culinaria de Telefe. Los tres cruzaron varias bromas sobre el amor y la soltería antes de dar inicio a la preparación de los platos de la noche.

Todo comenzó cuando la humorista expresó su felicidad por la presencia del cantante al manifestar "Estoy contenta de que vino Luck Ra porque siento que estamos al mismo nivel". El artista no tardó en contestar las preguntas de la mediática aclarando "Sí, obvio. Soltero y solo".

La respuesta motivó un inmediato "¡Como yo!" por parte de la comediante. Al instante, la conductora le advirtió "Pero vos no estás soltera, estás casada", a lo que la humorista retrucó "Pero enviudé. Tengo derecho a rehacer mi vida, me lo merezco".

Ante la duda planteada por la empresaria sobre un posible vínculo al cuestionarle "¿Con Luck Ra?", la actriz no dudó en cerrar la charla con un picante "Podría ser". De esta forma, el trío transformó la previa de la cocina en un divertido juego de insinuaciones.