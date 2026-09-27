La íntima confesión de Sofi Martínez sobre su reencuentro con Diego Leuco

Durante su visita al piso de PH, Podemos hablar, Sofi Martínez no pudo esquivar los interrogantes sobre su vida privada y terminó contestando todo sobre su relación actual con Diego Leuco. Aunque la pareja le puso punto final a la historia de amor hace bastante tiempo, los comentarios de una posible vuelta nunca dejaron de sonar en los medios.

En un intercambio muy directo frente a las cámaras, Sabrina Rojas tomó la iniciativa para indagar sobre la relación entre los comunicadores. La actriz quiso saber cuántas veces se vieron tras romper el noviazgo y cuánto tiempo pasó desde aquel momento. Sin rodeos, la periodista deportiva confirmó que estuvieron distanciados por un periodo extenso, pero reconoció que hubo varios contactos después de separarse.

La conversación sumó tensión cuando recordaron el trabajo que compartieron en La Peña de Morfi el fin de semana anterior. Ante la pregunta concreta sobre las sensaciones que le genera cruzarse con su expareja en un estudio de televisión, la comunicadora fue sincera al expresar: "Obvio. ¿A quién no le moviliza encontrarse con un ex? Un poco te moviliza".

Para cerrar la charla, la modelo le preguntó si existía la posibilidad concreta de retomar el noviazgo en este momento. Sin dar falsas expectativas pero manteniendo la puerta abierta, la entrevistada concluyó que no está expresado ni charlado, y remarcó que es cierto que moviliza, pero no está claro si es para volver a intentarlo.