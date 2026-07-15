La íntima y dolorosa confesión de Pampita sobre su salud mental

Carolina Pampita Ardohain regresó a la Argentina luego de formar parte de la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos para la señal DGO. En una entrevista con Infobae, la modelo reflexionó detalladamente sobre su presente laboral y abrió su corazón respecto al cuidado de la salud mental y el uso de la terapia.

Al ser consultada sobre su experiencia con el acompañamiento psicológico, Ardohain valoró la posibilidad de contar con un espacio para procesar emociones y sumar recursos frente a los desafíos cotidianos. "Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido", expresó.

La conductora sorprendió al revelar su situación actual frente a este proceso. "Hace un tiempo que me di de alta", contó entre risas. De todas formas, aclaró que no ve al tratamiento como una etapa totalmente cerrada o definitiva en su vida, sino como una alternativa abierta para el futuro. "Si hay que volver, volvemos", afirmó, demostrando que no sostiene prejuicios si requiere retomar las sesiones en adelante.

Por otra parte, la modelo analizó su reciente labor profesional en el torneo deportivo y se mostró muy conmovida por la oportunidad. "Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí. Digo: 'Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada'", declaró con emoción.

En ese sentido, concluyó remarcando el ambiente que rodea al conjunto nacional al explicar que "uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado".