La intimidad de Thiago Almada durante su visita a la Difunta Correa

Tras la vorágine de festejos e intensidad que significó consagrarse en la Copa del Mundo, Thiago Almada decidió hacer una pausa en su agenda para conectarse con la fe y saldar una deuda espiritual que mantenía con la provincia de San Juan. El miércoles, el mediocampista de la Albiceleste desembarcó en suelo sanjuanino con la mirada puesta en el santuario de la Difunta Correa, un rincón de profundo significado para su entorno más cercano.

El origen de este trayecto se remonta a los meses previos a la competencia internacional. En aquel entonces, los allegados del futbolista se acercaron al emblemático paraje de Vallecito. A partir de esa vivencia, el propio jugador asumió el compromiso íntimo de regresar apenas terminara la cita máxima del fútbol para expresar su gratitud.

El fervor popular no tardó en manifestarse. Al pisar el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, decenas de hinchas se concentraron para darle la bienvenida al deportista. Entre abrazos, aplausos y muestras de afecto, el integrante del plantel nacional se tomó el tiempo necesario para sacarse fotografías, firmar autógrafos y recibir los elogios de quienes se acercaron a saludarlo.

Posteriormente, el trayecto hacia el paraje de Vallecito lo realizó junto al diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Chica. Ya en el corazón del santuario, lejos de la exposición mediática habitual y del ruido de las canchas, Almada protagonizó un ritual de devoción pura al encender una vela en señal de agradecimiento, viviendo un instante de profunda conexión personal.

El itinerario espiritual del futbolista no concluyó en la Difunta Correa. Durante la misma jornada marcada por la emoción, el jugador extendió su recorrido hacia el nuevo santuario de San Expedito, otro espacio de enorme fervor popular en la provincia sanjuanina. La presencia del deportista mostró una faceta volcada a las tradiciones familiares y al respeto por una creencia que lo acompañó en su camino a la gloria.