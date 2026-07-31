Una organización dedicada al rescate de animales lanzó una convocatoria que parece sacada de un sueño para los amantes de los gatos. En la isla griega de Syros, voluntarios de todo el mundo pueden acceder a alojamiento gratuito, desayuno y servicios incluidos a cambio de colaborar en el cuidado de felinos durante cinco horas al día, cinco días a la semana.

Qué ofrece la propuesta

El programa es impulsado por la organización Syros Cats, que desde hace más de dos décadas trabaja en el rescate, alimentación y atención veterinaria de gatos callejeros. Quienes sean seleccionados dispondrán de una habitación, desayuno y gastos de servicios cubiertos durante su estadía, que debe ser de al menos un mes.

Las tareas incluyen alimentar a los animales, limpiar los espacios donde viven, administrar tratamientos cuando sea necesario, socializar a los gatos para favorecer su adopción y colaborar en el mantenimiento del refugio.

Cuáles son los requisitos

La organización busca personas mayores de 25 años, responsables, independientes y con experiencia laboral. Si bien tener conocimientos veterinarios o experiencia con animales es una ventaja, también pueden postularse quienes simplemente sean amantes de los gatos y estén dispuestos a comprometerse con la rutina del refugio.

Las postulaciones para 2026 ya cerraron debido a la gran demanda, pero las inscripciones para participar en 2027 abrirán en septiembre de este año. Los voluntarios deberán costear únicamente el viaje, el resto de las comidas y el seguro médico.