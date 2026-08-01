La Joaqui "confirmó" la infidelidad de Luck Ra: “Nunca más le creo a un hombre”

A pocos días de confirmar su ruptura tras dos años de relación, la cantante La Joaqui regresó a la escena pública este viernes con una participación en el programa PLP de Luzu TV. En un ambiente distendido junto a sus compañeros Flor Jazmín Peña y Santi Talledo, la artista dejó atrás el tono melancólico de sus publicaciones previas.

Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nico Occhiato, inició el intercambio comentando que "estás hermosa, más hermosa que nunca", a lo que se sumó Santi Talledo con una confesión directa al asegurar que "estoy a nada de tirarme a Joaqui. Estoy a nada de invitarla a salir yo". Ante esto, la cantante respondió preguntando "vos sos muy open experience, ¿o no?".

El clima de picardía continuó cuando Flor Jazmín Peña observó la sintonía entre ambos y le dijo a la cantante que "te vi, te vi los ojitos en preproducción". Talledo no ocultó su interés y afirmó que "sí, la verdad que sí", mientras su compañera bromeaba diciendo que "este se hace el gay y de repente se come cada minón que vos decís: 'Che'".

En ese contexto, La Joaqui fue tajante sobre su postura actual al expresar que "Santi, Santi, sos guapísimo, todo, pero, yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?". Talledo remató la charla con humor señalando que "yo no soy un hombre… Soy un puto. Es distinto, ¿eh?".

Por su parte, Luck Ra también rompió el silencio en una charla con Ángel de Brito un día antes de la aparición de la cantante, luego de que la noticia se hiciera pública al dejar de compartir publicaciones juntos. El músico cordobés buscó aclarar los motivos del final del noviazgo que había comenzado en 2024 y desmintió versiones de terceros en discordia que vinculaban a Tuli Acosta, señalando que "con Tuli no pasó nada".

El artista detalló que la decisión de terminar fue suya porque "ya no estaba el amor que había antes" y aclaró que "no quería que la relación termine peor estirando algo que ya no iba para mí, aunque la quería".

Sobre su vínculo con las hijas de la artista, Luck Ra respondió a las críticas de las redes sociales explicando que "yo con las nenas tengo una relación" y remarcó que "no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas".

Finalmente, el cantante expresó su pesar por los cuestionamientos recibidos al afirmar que "lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz", recordando que ella misma lo había definido previamente como "el novio que más feliz me hizo".