La Joaqui confirmó que Luck Ra le fue infiel y, ¿reveló con qué famosa?

Las reflexiones sobre el amor y las malas experiencias afectivas cobraron un protagonismo inesperado durante la emisión del ciclo PLP en Luzu TV. En medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con Tiago PZK, la referente de la música urbana abrió su corazón ante sus compañeras de aire para hablar sin tapujos acerca de la deslealtad en sus noviazgos.

Al abordar cómo la perciben dentro del ambiente musical por el género que interpreta, la artista remarcó que las apariencias suelen engañar a la gente. En ese sentido manifestó "Como hago RKT asumen que los voy a engañar, pero eso no pasa. De hecho, nunca tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy".

Para argumentar su postura frente a las relaciones afectivas, la cantante dejó en claro cuál es su límite ético al señalar "Yo nunca engañé a nadie porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena".

Como era de esperarse, el impacto de estas frases derivó en especulaciones vinculadas a su reciente separación de Luck Ra, sobre todo tras los trascendidos que ubicaban a Tuli Acosta como la presunta tercera en discordia. Ante el intento de sus compañeras de cambiar el rumbo de la charla para protegerla de la polémica, la artista lanzó "Ay dios chicos, necesito que me dejen vivir, no todos los caminos conducen a Roma".

Con esa contundente aclaración, la intérprete intentó frenar las lecturas directas hacia su último noviazgo y despejar las dudas sobre sus dichos. A pesar de su intento por dar por cerrado el tema, la declaración bastó para reactivar el debate en las plataformas digitales sobre las razones de la ruptura.