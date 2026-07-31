La Joaqui defendió a Tuli Acosta tras ser acusada como tercera en discordia

La Joaqui decidió enfrentar las versiones que circularon recientemente sobre los motivos de su distanciamiento de Luck Ra. Tras días de especulaciones en plataformas digitales, la cantante negó rotundamente que existiera una tercera persona involucrada y respaldó la integridad de quien fuera su compañero.

Según sus palabras, "Tampoco me gusta que involucren a otras mujeres por lo que sucede entre una pareja porque los conflictos son de pareja siempre", sostuvo al ser consultada por la prensa tras su descargo en Luzu.

La artista fue enfática al proteger la imagen del músico cordobés frente a los rumores de engaño. Aseguró que "Facu jamás me fue infiel, sería incapaz de serlo, para nada hubo terceros en discordia. Lo conozco y sé que nunca haría eso", desestimando así cualquier teoría de traición.

Además, expresó sus buenos deseos para el futuro de su ex pareja señalando que "Yo quiero que él sea feliz y viva todo lo que quiera vivir en la vida, y eso no lo convierte en una mala persona".

Sobre la profundidad del vínculo que mantuvieron, la intérprete no escatimó en elogios hacia la relación terminada. Manifestó que "Indudablemente fue la mejor pareja que tuve, no había conocido una relación sin esta calidad de afecto".

Sin embargo, aclaró que el punto final se debió a una diferencia insalvable en los proyectos de vida inmediatos de ambos. Al respecto, reflexionó que "Nos llevamos cuatro años, yo quiero una familia y casarme, y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años. Eso no lo vuelve un villano".

Finalmente, se refirió de forma directa a Tuli Acosta, quien había sido señalada por los usuarios en redes sociales. Al respecto, la cantante aclaró que "Corté hace tres semanas con el amor de mi vida, no estoy viendo lo que se dice en redes.

Tuli es la mejor amiga de mi ex y la respeto", cerrando así cualquier posibilidad de conflicto con la joven señalada. Con estas declaraciones, buscó desactivar las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad pese al dolor que atraviesa por la ruptura.