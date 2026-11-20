La Joaqui, Tiago PZK y Ángel de Brito protagonizaron el tema del día en la farándula argentina luego de que comenzaran a circular fuertes versiones sobre la supuesta dulce espera de la artista. Ante la consulta directa del periodista, la referente de la música urbana negó rotundamente estar esperando un hijo y atribuyó su cambio físico a una alimentación más abundante, con una frase descontracturada que rápidamente se volvió viral en el mundo del espectáculo.

El conductor de streaming tomó la iniciativa de comunicarse con la intérprete antes de que la noticia escalara en los medios y relató el intercambio al aire en su ciclo Bondi Live. "Me acordé que ayer hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: ‘No, nada que ver’. ‘Estoy morfando mucho’, me dijo la Joaqui. Nada que ver", contó el comunicador frente a su equipo, generando la inmediata reacción humorística de su panelista La Barby, quien celebró la ocurrencia al exclamar: "Estoy morfando mucho, me gustó".

A diferencia de otras ocasiones, la artista optó por no hacer ninguna publicación ni descargo en sus perfiles oficiales de redes sociales, dejando que la aclaración llegara exclusivamente por boca del periodista, quien justificó su anuncio al aire diciendo: "Lo aviso por si sale". De esta manera, las especulaciones de los fanáticos sobre su figura quedaron totalmente despejadas sin mayores vueltas ni comunicados formales.

Durante la charla en el programa, la mención a su actual pareja no tardó en aparecer luego de que un panelista preguntara con quién estaba saliendo la cantante, lo que dio pie a un filoso comentario del conductor: "PZK que va pasando entre cantantes". Cabe recordar que ambos músicos se conocen desde la adolescencia, pero recién blanquearon su noviazgo en septiembre de 2026 durante una reunión en Florencio Varela, en la vivienda de Vanesa Aranda, la madre de El Noba, donde la joven presentó al artista ante su entorno más íntimo.

Desde aquella presentación formal, la pareja dejó de esconderse y comenzó a mostrarse unida en distintos eventos, viajes y shows de la escena urbana, aunque ella se encargó de aclarar en el programa Puro Show de eltrece que nunca hubo un romance previo entre ellos. "Jamás, jamás, jamás tuvimos nada. Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar", sostuvo la cantante para frenar las especulaciones sobre el inicio del vínculo.

El romance avanzó a paso firme durante los últimos meses e incluyó una celebración sorpresa que el músico organizó en octubre por el cumpleaños número 32 de su novia, además del adelanto de una próxima colaboración musical conjunta. Frente a las críticas que recibieron en redes sociales por haber iniciado su relación poco tiempo después de la separación de ella con Luck Ra, ambos respondieron a los detractores con una contundente declaración: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

Aquella ruptura anterior con el cantante cordobés también quedó definitivamente atrás mediante una decisión estética que la artista mostró recientemente en una producción de fotos. En las imágenes se pudo comprobar que tapó el tatuaje de la silueta de la provincia de Córdoba que se había realizado en marzo de 2025 en su muslo izquierdo en homenaje a su expareja, reemplazándolo por un diseño animal print que cubrió toda la zona, un posteo que cosechó miles de corazones y el elogio público de su actual novio, quien escribió: "Diosssssssss", junto a emojis de ojos enamorados.

Con esta aclaración difundida a través de la palabra de Ángel de Brito y manteniendo el silencio directo en sus propias plataformas digitales, la cantante reafirma su habitual estrategia mediática de permitir que terceros comuniquen lo que ella prefiere reservarse.