La Joaqui y Tiago PZK quedaron nuevamente en el foco de la escena artística luego de que circularan fuertes versiones sobre la llegada de un bebé. Ante la rápida viralización de la noticia entre sus fanáticos, la intérprete decidió ponerle un freno a las especulaciones mediante un mensaje privado que le envió al periodista Ángel de Brito.

Durante la emisión del programa Bondi Live, el conductor relató que se contactó de manera directa con la artista para chequear la información antes de que siguiera escalando. Lejos de realizar un descargo formal, la cantante respondió con total sinceridad y humor: "No, nada que ver, estoy morfando mucho", según contó el presentador al aire.

La ocurrencia desató las carcajadas de todo el equipo del ciclo y generó la inmediata reacción de La Barby, quien festejó la frase: "Estoy morfando mucho, me gustó". Por su parte, De Brito insistió en remarcar que no existe ninguna dulce espera y repitió el diálogo: "Me acordé que ayer hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: 'No, nada que ver'. 'Estoy morfando mucho', me dijo la Joaqui. Nada que ver. Lo aviso por si sale".

Las versiones sobre una posible maternidad junto al músico urbano habían cobrado gran fuerza en las últimas horas debido a la alta exposición mediática del noviazgo. Sin embargo, la artista optó por no emitir comunicados oficiales ni realizar publicaciones en sus perfiles digitales, prefiriendo que el periodista difundiera su aclaración en televisión.

El noviazgo entre ambos referentes de la música se oficializó en septiembre de 2026, tras haber compartido una larga amistad desde la adolescencia. En una charla previa con el ciclo Puro Show, la cantante había detallado el origen de ese lazo: "Jamás, jamás, jamás tuvimos nada". Además, agregó sobre su historia en común: "Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar".

Desde el blanqueo del romance, los artistas se muestran muy unidos en distintos viajes y eventos, e incluso adelantaron que trabajan en una futura canción juntos. En octubre, el cantante le organizó un festejo sorpresa por sus 32 años y ambos enfrentaron los cuestionamientos con ironía: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí". De esta manera, la propia protagonista cerró definitivamente las especulaciones sobre un embarazo con una salida fiel a su estilo descontracturado.