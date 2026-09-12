En medio de los cambios personales que atraviesa y de su reciente romance con Tiago PZK, La Joaqui habló sobre sus sentimientos y contó cómo logró reencontrarse con una parte de sí misma que había dejado de lado.

Durante una entrevista en el programa PLP de Luzu TV, la cantante explicó que durante un tiempo se había concentrado demasiado en hacer música que pudiera funcionar dentro de la industria y terminó alejándose de aquello que realmente disfrutaba.

“En algún momento de toda esta odisea laboral uno piensa en lo que va a funcionar y me olvidé de lo que me gustaba a mí”, reconoció.

Volvió al RKT y encontró otra vez su lugar

La artista contó que tomó la decisión de volver a sus raíces musicales y comenzó a trabajar en un disco de RKT, el género con el que se hizo conocida.

“Me puse a hacer un disco de RKT y ya lo terminé. Me encerré ahí y me di cuenta de que no estaba triste, solo necesitaba hacer ese estilo de música”, explicó.

Ese proceso le permitió entender qué era lo que necesitaba para sentirse mejor. Según relató, no se trataba necesariamente de tristeza, sino de la necesidad de recuperar una parte de su identidad artística.

“Necesitaba hacer un disco de música que me haga sentir identificada”, expresó.

“Volví a habitar lugares donde me había sentido feliz”

La Joaqui también habló sobre un cambio que hizo en su vida cotidiana y que estuvo relacionado con recuperar espacios y situaciones que le traían buenos recuerdos.

“En este último mes volví a habitar lugares donde me había sentido feliz antes porque necesité volver a lo mío”, contó.

La cantante aseguró que ese reencuentro con su música y con aquello que disfrutaba tuvo un impacto directo en su estado de ánimo: “No saben lo feliz que me hizo, extrañaba muchísimo, un montón”.

Sus declaraciones se conocen en medio de la exposición que tuvo su vida sentimental en las últimas semanas, luego de su separación de Luck Ra y de la confirmación de su romance con Tiago PZK. Sin embargo, en esta oportunidad, La Joaqui puso el foco en su propio proceso de reconexión personal y artístico.