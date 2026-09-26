La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después del fuerte descargo de Luck Ra sobre su separación y el vínculo de la cantante con Tiago PZK. Horas después de las declaraciones del cordobés, la artista publicó un video en TikTok con una canción cuya letra fue interpretada por sus seguidores como una indirecta para su expareja.

En la publicación, La Joaqui eligió un fragmento musical que habla de manipulación y mentiras. Aunque no mencionó directamente a Luck Ra ni hizo referencias explícitas al conflicto, el momento en el que apareció el video alimentó rápidamente las especulaciones en redes sociales.

“No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escucha en una parte de la canción utilizada por la artista. La frase pertenece a un tema de Kendrick Lamar y fue leída por numerosos usuarios como una respuesta al reciente testimonio de Luck Ra.

La publicación generó posiciones encontradas. Algunos seguidores respaldaron a La Joaqui y celebraron su actitud, mientras que otros cuestionaron el mensaje y defendieron al cantante cordobés luego de sus declaraciones públicas.

Qué había dicho Luck Ra

La reacción en redes llegó luego de que Luck Ra hablara abiertamente sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a La Joaqui con Tiago PZK. Durante una charla con el streamer Coscu, el cantante expresó especialmente su malestar con Tiago, a quien consideraba una persona cercana.

El cordobés relató que, después de separarse, solo había conversado sobre la ruptura con dos personas: Tiago PZK y Lit Killah. Según explicó, poco después la noticia comenzó a circular públicamente y esa situación lo llevó a sentirse expuesto.

También contó que Tiago le había enviado mensajes de apoyo en medio de la ruptura y aseguró que, después de conocerse las versiones de romance con La Joaqui, esas conversaciones adquirieron otro significado para él.

Luck Ra aclaró, sin embargo, que desea que su expareja sea feliz y sostuvo que ambos habían terminado su relación. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido al vínculo que él mantenía con Tiago y a los códigos que, según su mirada, deberían existir entre personas cercanas.

Por ahora, La Joaqui no respondió directamente a esas declaraciones. Su video en TikTok quedó como el primer gesto público posterior al descargo y abrió una nueva ola de interpretaciones sobre el conflicto entre los artistas.