La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir un adelanto de su próxima canción, que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. Tras su separación de Luck Ra, los seguidores de la cantante interpretaron varias de las frases del tema como fuertes indirectas hacia su expareja.

A cuatro semanas de presentar “Te Vi”, su colaboración con Callejero Fino lanzada pocos días después de confirmar la ruptura, la referente del RKT anticipó parte de su próximo lanzamiento. El fragmento apareció en TikTok y también fue presentado en PLP, el programa que conduce en Luzu TV.

Una de las primeras frases que llamó la atención estuvo relacionada con una supuesta nueva compañía después de la separación. “Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís”, lanzó La Joaqui en el adelanto.

Sin embargo, las referencias que los fanáticos vincularon con Luck Ra no terminaron allí. En otro tramo, la cantante habla sobre alguien que no valora a su pareja y utiliza la frase “ese gil”, lo que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores.

El adelanto también incluye referencias a su nueva etapa y a sus compañeras del streaming. Incluso menciona al grupo que comparte con Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna.

Las imágenes y fragmentos comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios se preguntaron si La Joaqui utilizó su nueva canción para enviarle mensajes a su expareja.

La cantante y Luck Ra confirmaron el final de su relación a fines de julio, después de varios rumores sobre una crisis. Posteriormente, La Joaqui habló públicamente de la ruptura y aclaró que no existieron terceros en discordia.

Por el momento, La Joaqui no confirmó que su nueva canción esté dedicada al cordobés. La vinculación entre las frases del tema y la separación surgió a partir de la interpretación de sus seguidores y del contexto sentimental que atravesó la artista durante las últimas semanas.