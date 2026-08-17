En medio de las repercusiones por su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, la cantante aprovechó el Día del Niño para compartir una fotografía inédita de su infancia junto a su abuela y acompañarla con una profunda reflexión que rápidamente fue interpretada como una indirecta hacia su expareja.

La artista publicó en sus historias de Instagram una imagen analógica en la que aparece cuando era pequeña, sentada en el regazo de su abuela sobre un sillón floreado. “Te amo abuelita. Feliz Día del Niño a todos”, escribió junto a la postal familiar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la enseñanza que decidió recordar. La Joaqui contó que su abuela le decía que, frente a alguien que la tratara mal, debía responder primero con amabilidad y, si eso no funcionaba, redoblar esa actitud.

La foto que compartió la cantante en su cuenta de Instagram.

Luego, la cantante cerró su publicación con una frase cargada de significado: “Gracias por jamás permitirme convertirme en lo que me hicieron y hasta el día de hoy es el regalo más valioso que recibí”.

Aunque en ningún momento mencionó a Luck Ra ni vinculó explícitamente sus palabras con el final de la relación, el contexto hizo que numerosos seguidores interpretaran el mensaje como una referencia a la reciente ruptura.

La publicación apareció mientras ambos artistas continúan bajo la mirada mediática. La separación se conoció semanas atrás y desde entonces circularon distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado al final de la pareja, entre ellas rumores que involucraron a Tuli Acosta como supuesta tercera en discordia.

Por su parte, Luck Ra también se mostró movilizado durante una reciente presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche. Allí habló sobre las críticas que recibió en las últimas semanas y dejó un mensaje de aceptación personal, especialmente dirigido a los niños presentes entre el público.

Sin confirmar ni desmentir las interpretaciones sobre su publicación, La Joaqui eligió refugiarse en un recuerdo familiar y en las enseñanzas de su abuela para dejar un mensaje que, en medio de su presente sentimental, no pasó inadvertido.