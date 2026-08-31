La Joaqui se expresó públicamente tras la detención de Callejero Fino y le brindó su apoyo a través de las redes sociales. La cantante compartió dos publicaciones junto al referente del RKT, con quien mantiene una amistad desde hace años, y dejó en claro que continúa a su lado en medio de la complicada situación judicial que atraviesa.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de seis millones de seguidores, La Joaqui publicó una fotografía en la que aparece junto a Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga.

“Siempre siempre, nunca nunca”, escribió sobre la imagen y agregó otra frase para remarcar el vínculo que los une: “Desde chiquitos, para siempre”.

La Joaqui compartió una foto con Callejero Fino y escribió “Siempre siempre, nunca nunca” y “Desde chiquitos, para siempre”

La artista acompañó la publicación con “Lati2”, una de las canciones que ambos interpretan juntos. De esta manera, eligió expresar su cercanía con el músico sin hacer referencia directa a la causa judicial que enfrenta.

El respaldo llegó un día después de que Callejero Fino fuera detenido en Villa La Ñata, partido de Tigre. El cantante circulaba en una Volkswagen Amarok sin las chapas patente cuando efectivos de la Policía Bonaerense decidieron interceptarlo.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada y un cargador con 12 municiones. El músico no tenía autorización para portar el arma.

Junto a él viajaba un joven de 27 años que también fue detenido. Según trascendió, Alvarenga se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei cuando ocurrió el procedimiento.

La situación judicial de Callejero Fino

Este lunes, Callejero Fino fue indagado por el fiscal Cosme Iribarren y negó que la pistola encontrada fuera de su propiedad.

Además, la situación procesal del cantante se complicó luego de que la Fiscalía modificara la acusación inicial de tenencia ilegal de arma de guerra a portación ilegal de arma de guerra, una figura que contempla una pena mínima de tres años de prisión.

Tras declarar, el artista regresó a la comisaría y continuará detenido. Para la decisión fue clave una condena previa a seis años de prisión que recibió por un robo a mano armada.

La amistad entre La Joaqui y Callejero Fino se remonta a varios años y también se trasladó a la música. Recientemente volvieron a trabajar juntos en “Te vi”, canción que marcó el regreso de la cantante con una colaboración después de su separación de Luck Ra.

Ahora, mientras Callejero Fino enfrenta una nueva causa judicial, La Joaqui decidió hacer público su respaldo y resumió la relación entre ambos con una frase: “Desde chiquitos, para siempre”.