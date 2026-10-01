La Joaqui rompió el silencio después de las críticas que recibió por su romance con Tiago PZK, confirmado públicamente semanas después de su separación de Luck Ra. La cantante publicó un extenso descargo en su canal de difusión de Instagram y aseguró que durante los últimos días leyó “cosas dolorosas” y otras “directamente falsas”.

La artista cuestionó la exposición de aspectos privados de la relación que mantuvo con el cuartetero y remarcó que existe una diferencia entre hablar de sentimientos y reconstruir públicamente una historia que también la tuvo como protagonista.

“Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, expresó en uno de los fragmentos de su mensaje.

El descargo de La Joaqui

La cantante también se refirió al proceso que atravesó después de terminar su relación con Luck Ra y rechazó las críticas que apuntaron contra ella por haber iniciado un nuevo vínculo.

“Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, sostuvo, al tiempo que defendió su manera de transitar el duelo.

La Joaqui explicó que no necesita llegar a la indiferencia para entender que una relación terminó y señaló que haber avanzado sentimentalmente no invalida el dolor atravesado previamente.

En otro tramo de su mensaje, la artista aseguró que sabe estar sola y que no necesita de una pareja para sostenerse, pero aclaró que eso tampoco significa que deba elegir necesariamente la soledad.

“Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, resumió.

El romance con Tiago PZK y el enojo de Luck Ra

El vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK quedó confirmado públicamente el 28 de septiembre, cuando ambos se mostraron juntos al bajar de un avión privado.

La situación generó repercusión porque Luck Ra aseguró que mantenía una relación cercana con Tiago antes de la separación. El cuartetero contó que compartían encuentros, asados e incluso conversaciones privadas luego de su ruptura con La Joaqui.

Tiago PZK, sin embargo, negó considerar a Luck Ra como un amigo y afirmó que no se siente un traidor. También sostuvo que el vínculo con La Joaqui comenzó cuando la relación de ella con el cantante cordobés ya había terminado.

La Joaqui pidió que frenen los ataques

Hacia el final de su descargo, la cantante reclamó respeto por su vida privada y pidió que no se utilice su nombre ni el de los demás involucrados para profundizar la polémica.

Además, se dirigió directamente a sus seguidores y les pidió que no ataquen a nadie en su nombre.

“Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte”, escribió, y remarcó que tampoco quiere que otras personas resulten heridas por el conflicto.