La Joaqui reveló que "desde hace meses" no tiene contacto con Luck Ra

Tras haber atravesado una etapa de duelo expuesta ante el público, el escenario de la separación entre La Joaqui y Luck Ra dio un giro radical. A partir de esa transición, comenzaron a difundirse infinidad de versiones sobre los motivos que desencadenaron el quiebre definitivo de la pareja.

Rumores de celebraciones desmedidas en embarcaciones en Ibiza, episodios de excesos, faltas de respeto y situaciones de engaño formaron parte de los señalamientos que rodearon la ruptura. La tensión se mantuvo activa en plataformas digitales mediante publicaciones extensas y videos breves en TikTok. Sin embargo, en la mañana de hoy la cantante rompió el silencio en la emisión televisiva conducida por Moria Casán, exponiendo una postura renovada.

Ubicada en una posición distante del conflicto, la artista afirmó sentirse en un gran momento profesional y personal, dedicada de lleno a su trabajo y a sus vínculos sanos. En ese marco, se refirió a su relación con Tiago PZK, a quien definió como "un tipazo", aunque desmintió que exista un romance entre ambos al sostener: "Mi relación está igual que siempre".

Al ser consultada sobre las publicaciones de Luck Ra en las que se aludía a su cercanía con Tiago PZK, la cantante manifestó que "es muy difícil siempre desvincularse". En referencia a las distintas reacciones de su excompañero, agregó: "Cada uno extraña lidiando con sus emociones lo mejor que pueda, lo respeto, cero rencor".

Respecto a las declaraciones previas vertidas en la señal LUZU que provocaron el enojo del músico cordobés, la intérprete relativizó el alcance de sus palabras. "Dije que no estuve con parejas que no me han engañado, es muy subjetivo", aclaró para desligarse de acusaciones directas de infidelidad.

La cantante de Butakera buscó mantener una postura amigable hacia su expareja, asegurando que sus dichos anteriores formaban parte del recurso del humor y la ironía, sin intención de propiciar agresiones. "No tengo nada que decir de él porque no lo veo hace meses, le deseo que sea feliz", afirmó sobre el estado actual de la relación.

Con un tono marcado por la compostura y la cortesía, la artista dio por concluido el ciclo sentimental con el músico. "No tenemos nada de que hablar, no quedó nada pendiente, uno cuando desea irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso", expresó para dejar en claro que la etapa estaba superada.

Asimismo, aseguró que dejó de seguir las novedades de Luck Ra en redes sociales y ofreció una autocrítica sobre su desempeño emocional durante el proceso de ruptura. "Sinceramente, no tengo nada malo para decir de él; las despedidas son complejas, cada cual lidia con sus sentimientos lo mejor que puede. Yo en muchas ocasiones no he sido la más inteligente emocionalmente, he colapsado, estoy tratando de dar vuelta la página de la manera más amable posible", concluyó.