La Joaqui sorprendió con su nueva canción inspirada en Wanda Nara

Un nuevo proyecto musical encendio la escena del entretenimiento. La Joaqui sorprendio en redes sociales al anunciar el lanzamiento de su nueva cancion, inspirada nada mas y nada menos que en Wanda Nara. La cantante compartio en su cuenta de Instagram una serie de fotos del backstage del videoclip. “Miercoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, escribio junto a emojis de guantes de boxeo.

Las imagenes muestran un rodaje realizado en un espacio tipo galpon, con autos de alta gama como parte de la escenografia. Dentro de la produccion, se puede ver a La Joaqui sosteniendo una revista con el nombre ficticio Ta Te Ti. La tapa de esa publicacion, fechada en septiembre de 2026 y con el numero 420, lleva el titular: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, en letras destacadas, junto a otras frases como “Del escandalo al exito” y “Lujo, viajes y negocios”.

Wanda Nara fue una de las primeras en reaccionar al posteo. “Joaquina el proximos es juntas, te quiero mucho amiga”, escribio acompanado de un corazon. Luego, agrego: “Loviu”, junto a 4 emojis de fuego. Mas tarde, compartio la publicacion en sus historias de Instagram y expreso, junto a un emoji de corazon: “Te amo amiguita”.

El vinculo entre La Joaqui y Wanda Nara nacio durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde las hijas de ambas se volvieron amigas. A partir de ese acercamiento entre las pequenas, ellas tambien comenzaron a construir una relacion cercana.

Cabe recordar que La Joaqui tambien supo ser muy cercana a la China Suarez. Sin embargo, el vinculo se enfrio y ninguna de las dos revelo el verdadero motivo detras del distanciamiento. Por su parte, Luck Ra lanzo una feroz indirecta contra Tiago PZK y reacciono a los rumores de infidelidad a La Joaqui en Ibiza.