A dos semanas de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui compartió un momento especial con sus seguidores. La cantante visitó un santuario dedicado al Gauchito Gil, realizó una tradicional ofrenda y dejó una profunda reflexión sobre los milagros y las creencias populares.

La artista publicó un video en sus redes sociales en el que se la observa frente a uno de los altares dedicados al popular santo argentino. Allí dejó un cigarrillo como ofrenda y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de significado.

“En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden”, expresó la cantante. Luego completó su reflexión: “Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”.

La publicación apareció en un momento particular de su vida personal, apenas dos semanas después de que se conociera el final de su relación con Luck Ra. En medio de esa nueva etapa, La Joaqui volvió a poner el foco en su carrera artística.

La Joaqui anunció su regreso a Buenos Aires

La visita al santuario también fue el escenario elegido por la artista para comunicar una importante noticia a sus seguidores: volverá a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos fecha en Buenos Aires. Después de tanto tiempo volvemos a casa, tenemos una cita”, anunció. El show está previsto para el próximo 30 de octubre en Artmedia.

De esta manera, la cantante combinó en una misma publicación la devoción popular, una reflexión personal y el anuncio de su regreso a los escenarios porteños.

La Joaqui atraviesa así una nueva etapa después de su ruptura con Luck Ra. Mientras continúa enfocada en su actividad musical, eligió compartir con sus seguidores una faceta vinculada a la fe popular y al Gauchito Gil, una de las figuras de mayor devoción en diferentes puntos del país.