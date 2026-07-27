La Joaqui y Luck Ra en una guerra de indirectas tras su separación

La relación entre La Joaqui y Luck Ra parece haber llegado a su fin tras meses de especulaciones,. Aunque los rumores de distanciamiento comenzaron a principios de mayo, los protagonistas se habían mostrado unidos en público para desmentir las versiones iniciales.

Sin embargo, el intercambio afectuoso en plataformas digitales cesó recientemente. El último comentario de Luck Ra en una publicación de la artista ocurrió en junio, mes en el que manifestó sus deseos de ser padre junto a ella. Por su parte, la cantante interactuó en el perfil del cordobés hasta los primeros días de julio.

Pepe Ochoa confirmó que los músicos ya no estarían juntos, lo que desató una serie de publicaciones sugerentes en la última semana,. La Joaqui fue la primera en compartir pistas al publicar un video con la canción Ojitos Mentirosos.

Mientras vacaciona con sus hijas, la artista subió otra grabación realizando su rutina de cuidado facial,. En el posteo escribió "Nunca indirecta, siempre temazo" mientras de fondo sonaba la letra "Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambios y piensas en volver".

La respuesta de Luck Ra se produjo durante este fin de semana mediante videos en sus redes sociales. El cantante de cuarteto publicó un mensaje de autoafirmación donde sostuvo que "Mientras me tenga a mi, todo va a estar bien".

Posteriormente, el joven sumó otra declaración tajante sobre el posible quiebre definitivo al escribir "Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar". Estos movimientos virtuales confirman el distanciamiento de la pareja que ya no intercambia mensajes públicos hace tiempo.