La Joaqui y Luck Ra separados: los motivos de la inesperada decisión

Los rumores sobre el presente sentimental de La Joaqui y Luck Ra cobraron fuerza tras la difusión de detalles sobre el distanciamiento que atraviesa la pareja de artistas. Según informaron en el programa televisivo LAM, el vínculo se habría quebrado de manera reciente.

El periodista Pepe Ochoa aseguró que “La Joaqui y Luck Ra están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio”. Esta situación se produce luego de un periodo donde ambos solían compartir diversos momentos en sus redes sociales, actividad que cesó de forma repentina.

En cuanto a los motivos detrás de esta determinación, el panelista explicó que “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”. A pesar de la ruptura, los protagonistas optaron por mantener el silencio ante la prensa y sus seguidores.

La explicación para este hermetismo radica en el bienestar de la cantante, ya que los involucrados “Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”.

Este escenario no representa el primer conflicto importante en la historia de los jóvenes. Ochoa reveló que hace aproximadamente seis meses ya habían superado una situación similar. Al respecto, indicó que “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”.

Sin embargo, en esta ocasión, ciertos cambios en la rutina social del cantante cordobés evidenciaron la lejanía. Sobre sus salidas habituales, el informante detalló que “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

La actitud del intérprete frente a la insistencia del público también alimentó las versiones de ruptura definitiva. Durante una reciente transmisión en vivo realizada desde España, el artista decidió ignorar las consultas de los usuarios.

Sobre aquel episodio se mencionó que “Muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”. Por el momento, la pareja prefiere esperar a que la situación interna se estabilice antes de formalizar la noticia de su separación.