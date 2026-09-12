La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance con fotos juntos

La Joaqui y Tiago PZK dejaron atrás las especulaciones y finalmente confirmaron su romance. Los artistas compartieron una cena en Florencio Varela, en un lugar muy especial para la cantante: la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba.

Fue la propia Vanesa quien publicó las imágenes del encuentro y terminó de despejar las dudas sobre la relación. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió junto a las fotografías en las que aparece con La Joaqui y Tiago.

En las postales, los dos músicos se muestran sonrientes y juntos durante la reunión, acompañados por personas cercanas a la cantante. La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en la confirmación que sus seguidores esperaban.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en la casa de la mamá de El Noba. (Foto: @vanesa.aranda.731)

Un encuentro con un significado especial

La elección del lugar no fue casual. La Joaqui mantiene desde hace años un vínculo muy cercano con la familia de El Noba, quien era uno de sus grandes amigos y con quien compartió la canción “Butakera”.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en Florencio Varela. (Foto: @vanesa.aranda.731)

Por eso, la cena tuvo un significado especial para la artista. La reunión permitió además que Tiago PZK compartiera un momento con personas que forman parte de un círculo muy importante en la vida de La Joaqui.

De los rumores a la confirmación

La relación había comenzado a generar versiones con fuerza durante las últimas semanas. Ambos se conocían desde hacía varios años y habían mantenido una relación de amistad, pero distintas apariciones públicas comenzaron a alimentar la posibilidad de un romance.

Uno de los primeros momentos que llamó la atención fue cuando fueron vistos juntos en el Ecoparque de Buenos Aires. Más tarde, una serie de publicaciones y declaraciones vinculadas a la separación de La Joaqui y Luck Ra aumentaron las especulaciones.

El propio Luck Ra había mencionado públicamente que su expareja estaba saliendo con un “ex gran amigo” suyo, mientras que La Joaqui cuestionó que se expusieran aspectos de su vida privada y defendió el vínculo que mantiene desde hace años con Tiago.