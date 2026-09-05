La Joaqui y Tiago PZK quedaron en el centro de las miradas luego de ser vistos juntos durante una salida por el Ecoparque de Buenos Aires. La aparición de los artistas, acompañados por las dos hijas de la cantante, rápidamente despertó especulaciones sobre la relación que mantienen.

La información fue revelada en Puro Show, donde la panelista Pochi Frisciotti contó que ambos fueron vistos caminando durante la mañana por el predio porteño. Una persona que se encontraba en el lugar los reconoció y consiguió fotografiarlos.

Tiago PZK es un reconocido cantante y referente de la música urbana argentina.

“Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella”, relató Frisciotti, quien señaló que comenzaron a circular versiones sobre un posible vínculo sentimental entre los músicos.

En las imágenes difundidas se los observa caminando por el lugar junto a la hija menor de La Joaqui. Según la información brindada en el programa, ambos se mostraron distendidos durante el paseo.

El detalle que alimentó las versiones

La salida tuvo incluso una situación particular que llamó la atención de los panelistas. De acuerdo con Frisciotti, ambos ingresaron a un sector de souvenirs del Ecoparque y Tiago PZK le habría comprado un burro de regalo.

La aparición de los artistas despertó rumores sobre un posible romance.

Si bien La Joaqui y Tiago mantienen una amistad desde hace tiempo y ya compartieron proyectos musicales, las versiones tomaron fuerza también por algunos movimientos detectados por sus seguidores en las redes sociales.

La panelista aseguró que inicialmente interpretó el encuentro únicamente como una salida entre amigos. Sin embargo, señaló que usuarios comenzaron a identificar publicaciones de La Joaqui que aparentemente habrían sido realizadas desde la casa de Tiago PZK. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó que exista una relación sentimental.

La reciente separación de La Joaqui

Los rumores aparecen poco más de un mes después de que La Joaqui hiciera pública su separación de Luck Ra. La cantante confirmó la ruptura el pasado 29 de julio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En aquel mensaje explicó que la relación había llegado a su fin “con el mismo amor que nos vimos llegar” y sostuvo que la decisión estuvo relacionada con “deseos de un futuro y etapas distintas”.

A este escenario se sumaron recientemente versiones sobre un posible acercamiento de Luck Ra con su expareja Guille Giles. Según la información difundida en televisión, ambos habrían retomado el contacto semanas después de la separación del cantante y La Joaqui.

Mientras tanto, la aparición de La Joaqui junto a Tiago PZK abrió un nuevo capítulo entre los seguidores de ambos artistas. Hasta el momento, se trata únicamente de rumores y ninguno confirmó públicamente un romance.