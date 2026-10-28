La Joaqui y Tiago PZK volvieron a quedar en el centro de la atención mediática después de compartir un adelanto de su nueva canción juntos. La pareja publicó un fragmento del videoclip en redes sociales y algunas frases de la letra despertaron especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron que podría tratarse de una respuesta a Luck Ra, expareja de la cantante.

El anuncio llega en medio de las repercusiones por el lanzamiento de "El que se la queda pierde", la colaboración musical que Luck Ra presentó junto a Khea y que generó controversia por sus supuestas referencias a la nueva relación de La Joaqui.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró un anticipo del videoclip que protagoniza junto a Tiago PZK. En las imágenes, ambos aparecen abrazados, intercambiando besos y demostrando complicidad frente a las cámaras.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la letra del tema. En uno de los fragmentos, Tiago PZK canta: "Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena". La frase fue interpretada por algunos usuarios como una referencia a las críticas que recibió la pareja desde que hizo público su romance.

La Joaqui también participa con versos relacionados con el enamoramiento y la conexión sentimental entre ambos, reforzando el tono romántico de la colaboración.

La polémica con Luck Ra que volvió a encender las redes

La presentación del nuevo proyecto musical se produjo pocos días después de que Luck Ra y Khea compartieran "El que se la queda pierde", una canción cuya letra fue vinculada por los seguidores con la separación del cuartetero y La Joaqui.

El tema provocó diferentes reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que algunas expresiones estaban dirigidas a la cantante y a su actual novio.

Ante la repercusión, La Joaqui manifestó públicamente su malestar por el contenido de la canción de su expareja, al considerar que incluía expresiones peyorativas.

En este contexto, el adelanto musical junto a Tiago PZK volvió a alimentar las versiones sobre un posible intercambio de indirectas entre los artistas. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó que la nueva canción esté destinada a responderle a Luck Ra.

La nueva etapa sentimental de La Joaqui y Tiago PZK

Más allá de la controversia, los cantantes atraviesan un momento de exposición pública desde que confirmaron su relación hace aproximadamente un mes.

Recientemente, Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con una fiesta por su cumpleaños número 32. La celebración contó con una decoración inspirada en Halloween y la artista se emocionó al descubrir la sorpresa que su pareja había preparado.

Ahora, ambos decidieron trasladar su vínculo sentimental al terreno musical con una colaboración que ya genera expectativas entre sus seguidores.

Aunque todavía no se confirmó si la letra guarda relación con la polémica protagonizada por Luck Ra, el adelanto fue suficiente para instalar nuevamente el tema en las redes sociales.