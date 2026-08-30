La Jornada Anual de JAE tendrá este año un cambio que marcará un antes y un después para la organización. La edición 2026 dejará el tradicional Centro de Convenciones y se trasladará al Velódromo Vicente Chancay, un escenario mucho más grande que permitirá ampliar la convocatoria y llevar el encuentro emprendedor a una nueva escala.

La cita será el sábado 10 de octubre, bajo el lema “Hacé que pase”, y desde JAE proyectan que esta sea la jornada más grande realizada hasta el momento. El nuevo espacio tiene una capacidad estimada de entre 1.500 y 3.000 personas, muy por encima de la cantidad de asistentes que recibió el evento en sus últimas ediciones.

(Gentileza de la edición 2025)

El cambio de escenario responde al crecimiento que tuvo la Jornada Anual durante los últimos años. En 2022, en la primera edición posterior a la pandemia, participaron alrededor de 300 personas. En 2024 y 2025, la convocatoria superó los 700 asistentes, lo que llevó a la organización a buscar un lugar con mayores dimensiones para continuar expandiendo la propuesta.

La mudanza al Velódromo Vicente Chancay permitirá no solamente recibir a más personas, sino también desarrollar una experiencia de mayor magnitud, con sectores diferenciados, stands y espacios destinados al intercambio entre emprendedores, empresas y participantes.

Un escenario a la altura del crecimiento

El salto del Centro de Convenciones al Velódromo representa uno de los principales cambios de la edición 2026. JAE busca que el nuevo escenario acompañe el crecimiento que tuvo la organización durante más de una década y que la jornada pueda convertirse en un punto de encuentro para una comunidad emprendedora cada vez más amplia.

(Gentileza de la edición 2025)

La propuesta incluirá cinco charlas a cargo de referentes del mundo emprendedor, con exposiciones de entre 20 y 30 minutos cada una. Los nombres de los disertantes todavía no fueron anunciados y serán revelados progresivamente a través de las redes sociales de JAE.

Además, habrá espacios de networking, stands de empresas aliadas, coffee y sorteos, mientras que quienes opten por la entrada VIP podrán continuar la experiencia durante un after exclusivo.

El objetivo es aprovechar las dimensiones del nuevo espacio para generar una jornada que no se limite a las charlas, sino que también permita conectar a los asistentes con empresas, organizaciones y otros emprendedores.

Tres opciones para vivir la jornada

Las entradas estarán divididas en tres categorías: Grada, Campo y VIP.

La entrada Grada incluirá el acceso a las cinco charlas, coffee de networking y sorteos. Campo permitirá una ubicación frente al escenario, ingreso prioritario y acceso a la zona de stands de las empresas aliadas.

La alternativa VIP será la experiencia más completa e incluirá, además de las actividades de la jornada, el after exclusivo, con degustaciones, música en vivo y networking con disertantes y aliados.

La preventa comenzó este domingo 30 de agosto a las 00:00, con cupos limitados y el precio más bajo del año.

Un crecimiento que comenzó hace más de una década

La primera Jornada JAE se realizó en 2014 y tres años después la organización se formalizó como asociación civil. Desde entonces, el evento fue creciendo tanto en convocatoria como en propuestas.

Cada edición tuvo su propio lema y contó con referentes de distintas áreas vinculadas al emprendedurismo.

En 2023, la jornada llevó como consigna “Con todo, sino para qué”. En 2024 fue “Prendé la cabeza sin apagar el corazón”, mientras que en 2025 el lema elegido fue “Confiá en lo recorrido”.

Ahora, el mensaje para 2026 es “Hacé que pase”, una consigna que acompaña el momento de expansión que atraviesa la organización.

El cambio de sede es justamente una de las señales más visibles de ese crecimiento: de un espacio pensado para una convocatoria más acotada a un escenario con capacidad proyectada de hasta 3.000 personas.

Una organización que también amplió su comunidad

JAE es una asociación civil sin fines de lucro de San Juan que impulsa el espíritu emprendedor entre jóvenes de 18 a 30 años. Actualmente cuenta con más de 50 voluntarios, distribuidos en las áreas de Comunicación, Disertantes, Logística, People, Finanzas y Alianzas.

Durante el año también desarrolla otras iniciativas, como el Bootcamp JAE, el Proyecto Solidario y el Proyecto Colores, destinado a acercar el mensaje emprendedor a escuelas secundarias.

En sus últimas ediciones, más de 75 empresas y organizaciones acompañaron las actividades de JAE y la comunidad de la organización ya supera las 7.000 personas en redes sociales.