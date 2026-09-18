La jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez volvió a quedar en el centro de la escena en Chubut luego de ordenar la ampliación progresiva de las horas de recreo para los detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.

La medida surgió a partir del reclamo de seis internos, quienes plantearon ante integrantes de la Defensa Pública que solo contaban con una hora diaria fuera de sus celdas para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. Tras una inspección y una audiencia en la Oficina Judicial, se resolvió extender ese período.

De una hora a casi seis horas

El nuevo esquema contempla que los detenidos puedan permanecer fuera de las celdas durante varias horas por la tarde. En algunos casos, el horario podría extenderse desde las 16 hasta las 22, aunque la aplicación será progresiva y dependerá de las características y condiciones de cada interno.

El abogado de la Defensa Pública, Julián Pulgar, explicó que la normativa de ejecución contempla períodos destinados al aseo, la limpieza, las visitas y el esparcimiento de las personas privadas de la libertad.

“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, sostuvo Pulgar. También advirtió sobre las consecuencias de permanecer cerca de 23 horas por día dentro de una celda de aproximadamente 3 por 4 metros.

La historia que volvió a ponerla bajo la lupa

La resolución volvió a poner el nombre de Suárez en el centro de la atención pública por su antecedente dentro del sistema judicial de Chubut.

En 2021, la entonces jueza había visitado en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew al detenido Cristian “Mai” Bustos, condenado a prisión perpetua por el homicidio del policía Leandro Roberts. Las imágenes de aquella visita, en las que ambos aparecían abrazados y besándose, generaron una investigación y posteriormente un juicio político.

Suárez fue destituida en noviembre de 2023. Sin embargo, en junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló esa decisión y ordenó su restitución, luego de que la defensa cuestionara el procedimiento utilizado en el jury.

Una nueva decisión tras su regreso

Tres meses después de recuperar su cargo, Suárez intervino en el reclamo presentado por los internos de la Seccional Sexta y encabezó la audiencia en la que se acordó ampliar el tiempo de recreo.

La medida busca modificar las condiciones de permanencia de los detenidos, que hasta ahora disponían de apenas una hora diaria fuera de las celdas. La aplicación del nuevo régimen será gradual y estará sujeta a las condiciones particulares de cada persona alojada en la dependencia.