La jugada de Mariana Fabbiani para lavar su imagen su separación

El fuerte cruce mediático volvió a encenderse cuando Jorge Rial cuestionó públicamente a Mariana Fabbiani tras su inesperada participación en el espectáculo que Martín Cirio brindó en el estadio de Huracán.

La reconocida conductora fue la encargada de abrir el evento y darle la bienvenida oficial al popular streamer, con quien ya había compartido una transmisión anteriormente. A través de sus redes sociales, el periodista compartió las imágenes de ese instante para lanzar duras críticas sobre el presente laboral de la animadora.

Para analizar este movimiento en el mundo del espectáculo, Jorge Rial sostuvo que la presencia de la conductora en ese escenario responde a una estrategia desesperada para recuperar relevancia frente al público joven. “Esto se llama tratar de lavar la imagen”, disparó sin filtro el comunicador en su cuenta de X al replicar el video del momento. Según su mirada, ella intenta aprovechar el enorme alcance de Martín Cirio, quien hoy lidera el streaming nacional con una comunidad masiva y mantiene un estrecho lazo con la televisión argentina.

Este nuevo ataque se suma a las versiones previas difundidas por el propio periodista, quien aseguró que las autoridades de América TV buscan desvincularse de Mariana Fabbiani debido a los bajos niveles de rating y a una marcada falta de interés en su ciclo.

A este complejo panorama se le agrega que El Nueve tampoco tendría intenciones de sumarla a su grilla, a pesar de que dicha emisora adquirió recientemente la productora perteneciente a Mariano Chihade, esposo de la presentadora.

Lejos de frenar sus cuestionamientos, Jorge Rial redobló la apuesta y sentenció que la carrera televisiva de su colega atraviesa una etapa terminal sin retorno aparente. “Otra que se acerca a los streamers para hacer más lento su inevitable ocaso”, concluyó de manera lapidaria en su publicación.