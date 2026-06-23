La jugada de Wanda Nara por la que Icardi quedó atrapado en Argentina

Un nuevo conflicto legal interrumpió los planes de Mauro Icardi en Argentina. El delantero del Galatasaray se encuentra imposibilitado de regresar a Turquía debido a una medida judicial solicitada por Ana Rosenfeld, representante de Wanda Nara. La decisión del juez Hagopian responde a una supuesta deuda millonaria por alimentos que el futbolista mantendría con sus hijas, Isabella y Francesca.

La restricción se conoció este lunes y afecta directamente el futuro profesional del jugador, quien tenía previsto sumarse a la pretemporada y renovar su contrato con su club. Ante esta situación, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, solicitó una audiencia de urgencia para intentar resolver el impedimento. La periodista Naiara Vecchio compartió detalles del proceso al informar sobre la “Primicia Causa Mauro Icardi y Wanda Nara: audiencia urgente mañana a las 11 am en Cámara pedida por Elba Marcovecchio para saldar deuda de alimentos”.

El clima de tensión entre la expareja se incrementó luego de un periodo de aparente calma. La defensa de la mediática busca asegurar los derechos de las menores, mientras que el deportista manifestó un profundo descontento con la resolución judicial. Según explicó Vecchio, “Marcovecchio se verá cara a cara con Ana Rosenfeld tras el pedido de la defensa de Wanda ante el juez Hagopian de prohibición de salida del país de Icardi. La justicia evalúa tratar a Mauro como cualquier ciudadano que no paga alimentos desde hace más de un año y medio”.

El encuentro legal programado para las 11 será determinante para definir si Icardi podrá retomar sus actividades en el exterior o si deberá permanecer en el territorio nacional hasta que se dicte una nueva resolución. Por el momento, el futbolista no puede reincorporarse a sus compromisos deportivos en Turquía.