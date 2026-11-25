Natalie Pérez y Tomás Rottemberg atraviesan un gran momento sentimental y deciden compartirlo sin filtros en el mundo digital. En las últimas horas, la reconocida actriz revolucionó su cuenta oficial de Instagram al publicar una serie de postales muy acarameladas junto al productor teatral, aunque una fotografía en particular se robó todas las miradas de sus seguidores.

En la secuencia de imágenes se puede observar a la pareja disfrutando de distintos viajes, salidas nocturnas y momentos relajados de su vida cotidiana entre risas y besos. Para acompañar este carrusel romántico, la artista escribió una frase cargada de humor y picardía: “¡Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero qué buenas que están! (Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)“.

Sin embargo, el foco de atención de los usuarios se posó directamente sobre la imagen número 16 del álbum digital, donde se lo ve al empresario durmiendo la siesta con una mano apoyada sobre el pecho de la cantante. La escena íntima generó una catarata de comentarios divertidos por parte de los fanáticos, quienes celebraron la espontaneidad y complicidad de ambos frente a las cámaras.

Entre los mensajes más destacados que inundaron el posteo se leyeron frases como: “Toquetón el tipo jajaja. Hermosa pareja, háganse felices siempre”, “La foto 16 dedicada a todos nuestros teteros jajaja”, “La foto 16 jajaja. Amé” y “Me mata la foto donde duerme tocándole una t...”. Por su parte, el protagonista masculino no tardó en responder con un contundente “Te amo, Natali” que cosechó cientos de reacciones positivas.

Este presente amoroso tuvo su confirmación pública a mediados de octubre de 2025, cuando la intérprete visitó el ciclo televisivo Otro día perdido por la pantalla de eltrece. Durante esa charla, Mario Pergolini le consultó sobre sus actividades en su tiempo libre y ella respondió de forma relajada: “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y (estoy) con La Sombra”.

Aquella mención hacía referencia al apodo que el conductor le había puesto al misterioso hombre que aparecía de la mano con ella en sus publicaciones anteriores. La revelación definitiva llegó cuando la joven contó que su suegra, conocida popularmente como “La Flaca Escopeta”, la había vestido para acudir al programa, dejando en evidencia el vínculo con el hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz.

Ante semejante dato que confirmaba el noviazgo con el reconocido hombre del ambiente teatral, el presentador no pudo ocultar su asombro en vivo y cerró la secuencia con una reacción genuina: “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, acabo de caer”. Desde aquel blanqueo televisivo, la pareja continúa afianzando su relación día tras día.