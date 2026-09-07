La jugada seceta de Icardi para quedarse con la tenencia de sus hijas

El enfrentamiento mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo tras conocerse las recientes acciones emprendidas por la defensa del futbolista. Luego de un cruce entre las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio en la televisión durante el fin de semana, la representación legal del deportista realizó una presentación formal ante los tribunales.

La medida busca limitar las apariciones públicas de la conductora. "Desde las abogadas de Mauro Icardi van a solicitar la prohibición de dar notas o hacer alusiones mediáticas en cualquier formato o soporte respecto de la causa que dirimen Wanda y Mauro con sus hijas", reveló el periodista Luis Bremer. La iniciativa busca frenar cualquier declaración referida al proceso legal en momentos en que ella se prepara para iniciar las grabaciones del programa Masterchef Celebrity, lo que fue calificado en el ciclo televisivo como "un bozal legal de su propia intimidad".

Por otra parte, la situación familiar generó un llamado de atención por parte del juez Adrián Hagopián. De acuerdo con el documento presentado en el programa DDM, el magistrado evaluó la posibilidad de nombrar un tutor para velar por el bienestar de las menores. "Las partes y las letradas parecen encontrarse enfocadas en la cuestión patrimonial, en denunciar continuos incumplimientos, y solicitar que se efectivicen multas, en lugar de hacer un análisis profundo respecto del estado en el que se encuentran las niñas", cita el escrito judicial.

En el mismo expediente, el titular del juzgado remarcó la falta de evaluación personal por parte de los involucrados en el litigio. "No existe entre ellos el mínimo grado de autocrítica y reflexión del por qué se llegó a esta situación dañina. Y nociva a punto tal de exponer a sus hijas a tanto dolor y angustia", sostuvo el magistrado, quien instó a que "las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables".