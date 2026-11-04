La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación por el violento ataque de un grupo de jóvenes contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Los agresores persiguieron y golpearon a las mujeres con palos, conos de tránsito y otros objetos, mientras filmaban las agresiones para difundirlas en redes sociales junto con mensajes discriminatorios.

El episodio ocurrió entre la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Según informó la Defensoría del Pueblo porteña, al menos seis mujeres resultaron heridas y una sufrió lesiones importantes en una oreja, aunque se encuentra fuera de peligro.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño abrió actuaciones de oficio por averiguación de lesiones. Además, tomó intervención la Fiscalía Especializada en Discriminación, que buscará determinar las responsabilidades y establecer si existió una motivación de odio vinculada con la identidad de género de las víctimas.

Durante los incidentes, un adolescente de 14 años recibió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta y debió ser trasladado por el SAME al Hospital Fernández. Allí fue atendido por un traumatismo craneoencefálico leve y un corte superficial.

Cómo ocurrió el ataque contra las mujeres trans

De acuerdo con los primeros testimonios, los jóvenes participaban de un encuentro de ciclismo stunt, una disciplina que consiste en realizar acrobacias sobre bicicletas.

Uno de los organizadores aseguró que algunos participantes se apartaron del recorrido establecido y comenzaron a provocar verbalmente a las trabajadoras sexuales que se encontraban en el lugar.

La situación derivó en una agresión grupal que quedó registrada en diferentes filmaciones. Las imágenes muestran persecuciones, golpes y el lanzamiento de objetos contra las mujeres.

Leticia, una de las testigos, relató a Agencia Presentes que logró esconderse entre los árboles mientras los agresores rodeaban a sus compañeras. Según su testimonio, el grupo era numeroso y resultaba difícil intervenir para detener la violencia.

La Justicia investiga las agresiones y los videos

La investigación contempla el análisis de las filmaciones publicadas en redes sociales y de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de los Bosques de Palermo.

Los investigadores también buscarán reconstruir los hechos mediante declaraciones de las víctimas y testigos, con el objetivo de identificar a quienes participaron de los ataques.

Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que trabajan junto con la fiscal especializada Andrea Scanga para aportar testimonios, fotografías y capturas de las publicaciones.

La Federación Argentina LGBT+ también presentó una denuncia penal y reclamó que se determine si corresponde aplicar un agravante por discriminación.

El repudio de organizaciones y artistas

La agresión provocó una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos y referentes del espectáculo, que denunciaron la violencia contra la comunidad trans.

Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, calificó lo sucedido como un ataque de odio y reclamó que se identifique a quienes golpearon, alentaron y difundieron las imágenes.

Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes también expresaron su rechazo a lo ocurrido y reclamaron justicia para las víctimas.

El hecho se produjo pocos días antes de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires.

El reclamo también llegó a San Juan

El ataque en Palermo coincidió con el paro nacional de trabajadoras sexuales convocado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), en reclamo por cuatro femicidios registrados durante las últimas semanas.

En San Juan, la organización convocó para este martes 3 de noviembre una concentración a las 20 en la Plaza Di Stefano, ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus.

Mariana Castro Cánovas, referente provincial de Ammar, explicó que la medida busca reclamar mayor seguridad y visibilizar las situaciones de violencia que atraviesan las trabajadoras sexuales en distintas provincias.

Aunque se trata de hechos diferentes, ambos acontecimientos volvieron a instalar el debate sobre la seguridad, la discriminación y la protección de quienes ejercen el trabajo sexual.