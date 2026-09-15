La Policía Bonaerense realizó este lunes tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra a Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, y a personas de su entorno familiar.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Los investigadores llegaron hasta dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez.

La causa comenzó a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una propiedad sobre calle 25 de Octubre. Según su presentación, inicialmente fue interceptada por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del músico, quien presuntamente le exigió que abandonara el lugar porque pertenecería a L-Gante.

Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, el cantante habría llegado hasta el inmueble acompañado por varias personas.

La joven aseguró que el grupo ingresó por la fuerza y que algunos de sus integrantes exhibieron armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban en la propiedad y exigirles que dejaran el terreno.

Las cámaras, una de las claves de la investigación

Después de la presentación judicial, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones realizaron tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Según fuentes vinculadas al expediente, esas imágenes permitieron reconstruir el recorrido de los vehículos que presuntamente participaron del episodio e identificar diferentes domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con esos elementos, la Justicia autorizó los tres allanamientos realizados este lunes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, quien deberá analizar el resultado de los procedimientos antes de resolver las próximas medidas procesales.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si durante los operativos fueron secuestradas armas de fuego u otros elementos considerados de interés para la causa.