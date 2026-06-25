La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevas pruebas tras el levantamiento del secreto de sumario. En las últimas horas se difundieron audios intercambiados entre Melisa Heredia, madre de la adolescente, y Claudio Barrelier, principal acusado del crimen. Los mensajes fueron enviados mientras familiares, amigos y efectivos policiales buscaban desesperadamente a la joven desaparecida en Córdoba.

Según la reconstrucción realizada por el fiscal Raúl Garzón, cuando se produjo esa conversación Agostina ya había sido asesinada. Los audios corresponden al domingo 24 de mayo, apenas un día después de la desaparición de la adolescente de 14 años. En ellos puede escucharse a la madre de la víctima reclamarle a Barrelier que colaborara con la obtención de imágenes de cámaras de seguridad para identificar un supuesto automóvil mencionado por el acusado.

En uno de los fragmentos incorporados a la causa, Melisa Heredia le pide que actúe con urgencia para conseguir datos sobre un vehículo que, según la versión que sostenía entonces Barrelier, habría recogido a Agostina. La mujer insistía en que la búsqueda podía estar orientándose hacia lugares equivocados y manifestaba su temor de que a su hija le hubiera ocurrido algo grave.

La respuesta del acusado también quedó registrada. En los mensajes, Barrelier afirmaba que estaba colaborando con la búsqueda y justificaba su demora asegurando que se había descompensado. Una de las frases que más llamó la atención de los investigadores fue cuando expresó: “Me desmayé porque no daba más”, mientras continuaba sosteniendo que intentaba ayudar a encontrar a la adolescente.

Los audios adquieren relevancia porque se relacionan con una versión que el propio acusado había difundido durante los primeros días de la investigación. En otra grabación conocida semanas atrás, Barrelier afirmaba que Agostina se había subido a un automóvil rojo después de encontrarse con él y que desde ese momento no volvió a verla. Para la fiscalía, esa hipótesis formó parte de un intento de desviar la investigación hacia un sospechoso inexistente.

La acusación sostiene que las pruebas reunidas posteriormente contradijeron ese relato. Entre los elementos incorporados al expediente figuran registros fílmicos, pericias y testimonios que ubicaron al imputado en momentos clave posteriores a la desaparición de la adolescente. Por esa razón, los investigadores consideran que las conversaciones mantenidas durante la búsqueda podrían aportar datos relevantes para reconstruir el comportamiento del acusado en las horas posteriores al crimen.

Además de los audios, el levantamiento del secreto de sumario permitió conocer nuevas declaraciones testimoniales y detalles sobre los movimientos de las personas vinculadas al caso. Todo ese material forma parte de la estrategia judicial para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido antes y después del femicidio que conmocionó a Córdoba y al país.