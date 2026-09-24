El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país para asistir a una reunión en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicada en Luque, Paraguay. El permiso fue otorgado por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y contempla un viaje de ida y vuelta entre el miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre.

La autorización quedó condicionada al pago de una caución de $30 millones, que fue depositada en una cuenta bancaria. Tapia tiene actualmente prohibida la salida del territorio argentino en el marco de una causa penal, por lo que debe solicitar autorización judicial cada vez que necesita viajar al exterior.

Un viaje decidido a último momento

La defensa de Tapia presentó el pedido ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 el mismo día de la partida. Según el planteo, el dirigente había recibido una invitación el 18 de septiembre, pero inicialmente no tenía previsto viajar.

Sin embargo, una autoridad de la Conmebol requirió su presencia y Tapia decidió asistir. El encuentro se realizará en la sede del organismo sudamericano y contará con la participación vinculada a los clubes semifinalistas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

El magistrado consideró que el pedido era concreto y que podía ser controlado judicialmente. También tuvo en cuenta que el viaje no interfería con ninguna medida procesal que requiriera la presencia del presidente de la AFA en el país.

El motivo de la prohibición

La restricción para salir de Argentina está vinculada con una causa que investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes de la seguridad social por parte de la AFA. Tapia fue procesado junto con otros dirigentes de la entidad y la Cámara en lo Penal Económico confirmó posteriormente ese procesamiento.

Según la acusación judicial, la AFA habría retenido más de $19.000 millones correspondientes a distintos conceptos tributarios y previsionales durante períodos comprendidos entre 2024 y 2025. Entre ellos aparecen retenciones del IVA, del Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

En esta etapa del expediente, el juez Amarante consideró que existían elementos para sostener provisoriamente la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. La investigación continúa su curso y las defensas de los dirigentes cuestionados sostienen sus planteos ante la Justicia.

Una caución de $30 millones

Como condición para permitir el viaje, la Justicia estableció una caución de $30 millones. Tapia ya había tenido que solicitar permisos similares debido a la prohibición de salida del país que pesa sobre él.

El nuevo viaje a Paraguay se suma a los movimientos internacionales que el titular de la AFA realizó durante el proceso judicial y que requieren autorización específica del juzgado mientras continúe vigente la restricción.