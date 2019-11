La justicia catamarqueña rechazó pedido de casación interpuesto por intendente acusado de abuso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La justicia catamarqueña rechazó el pedido de casación interpuesto por la defensa del intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, acusado de abusar sexualmente a una menor de edad en 2013, informaron hoy fuentes judiciales.



“Los ministros de la Corte entendieron que no correspondía hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Aybar”, dijo hoy a la prensa el abogado de la querella, Fernando René Contreras.



El letrado explicó que “la Cámara en los fundamentos ha tenido en cuenta que se trata de un hecho de violencia de un acto sexual".



Contreras destacó la decisión de los jueces al señalar que "consecuentemente el contexto de violencia de género y que este tipo de delitos no pueden ser tratados o terminados a través de una solicitud de suspensión de juicio a prueba, sino con la realización del juicio oral con todas la garantías que ello implica y otorgándole las posibilidades al imputado de ejercer su derecho a defensa”.



Aybar, reelecto por el Frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre, iba a ser juzgado desde el 3 de septiembre por la Cámara Penal 3, por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”, en perjuicio de una menor de edad, pero ante una presentación de pedido de casación por parte de su defensa, se decidió suspender el debate.



Contreras adelantó que “si la defensa de Aybar quiere seguir dilatando el juicio como lo vienen haciendo, deja en claro la culpabilidad del intendente porque están dadas todas las garantías y condiciones para que la causa se termine resolviendo a través del dictado de una sentencia que puede o no ser condenatoria”.



Organizaciones feministas de Catamarca convocaron a una manifestación, a las 18 frente a la casa de gobierno de la provincia, para exigir la renuncia del intendente reelecto Enrique Aybar.