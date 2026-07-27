La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell dio un giro este lunes con la detención de su madre, una mujer de 44 años que quedó imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La medida fue ordenada por la Justicia bonaerense en el marco de la causa que intenta determinar cómo ocurrió el fallecimiento de la pequeña.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón. Según informaron fuentes judiciales, la acusada permanecerá alojada en una dependencia policial mientras avanza la investigación.

El caso comenzó a ser investigado luego de que la niña ingresara sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell. En un primer momento, la madre sostuvo que la menor se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera, aunque los peritajes ordenados por la Justicia abrieron otras líneas de investigación.

En los últimos días, los investigadores realizaron allanamientos en la vivienda familiar y dispusieron medidas de protección sobre otro hijo de la mujer mientras avanzaban con la recolección de pruebas.

El caso también volvió a poner el foco sobre los antecedentes de la imputada, quien años atrás había sido investigada por la muerte de otras dos de sus hijas. En aquella oportunidad fue juzgada y posteriormente absuelta, aunque había perdido la tenencia de otros de sus hijos.