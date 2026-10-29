La Justicia investiga si Nancy Godoy sufrió un ataque sexual antes del femicidio

La investigación por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años desaparecida en Corrientes, ingresó en una nueva etapa tras el hallazgo de su cuerpo el miércoles 28 de octubre, luego de 21 días sin noticias sobre su paradero. Por el caso hay cinco personas detenidas, cuatro de ellas acusadas por el crimen y una por falso testimonio.

Los restos de la maestra fueron encontrados semisumergidos en un antiguo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. El lugar se encuentra en una zona de difícil acceso y sin señal de telefonía celular. Cerca del cuerpo también fue localizado un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas.

La Fiscalía, a cargo de Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, deberá avanzar ahora con las pericias para establecer las circunstancias de la muerte y determinar la participación de cada uno de los imputados. Los investigadores no descartan que haya existido un ataque sexual previo al asesinato, aunque esa posibilidad continúa bajo investigación.

Quiénes son los cinco detenidos

Entre los principales sospechosos se encuentra Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, capataz de la estancia El Curupí, donde funcionaba la escuela rural. Según los testimonios incorporados a la causa, habría estado en una construcción precaria ubicada a unos 150 metros del establecimiento durante las horas previas a la desaparición. En ese lugar se encontraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN.

También están detenidos Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, vinculado al predio rural; Rosa Leguizamón, una mujer que conocía a la docente y que la habría visto por última vez; y Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón.

Los tres hombres están imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio debido a las distintas versiones que habría brindado sobre lo ocurrido. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

La última comunicación y las contradicciones

Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre. La noche de ese día, a las 20.45, envió un audio a su nuera en el que describió la falta de agua y las malas condiciones edilicias de la escuela. Ese fue su último contacto conocido.

La denuncia por desaparición fue presentada por sus hijos el 15 de octubre, ocho días después de aquella comunicación. A partir de entonces, la investigación avanzó con allanamientos, declaraciones testimoniales y operativos de búsqueda que involucraron a cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y helicópteros.

Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir y otros elementos que deberán ser analizados. Algunas de las pruebas reunidas, junto con las contradicciones detectadas en los testimonios, llevaron a los investigadores a ampliar las sospechas sobre el entorno de la docente.

Godoy había denunciado meses antes el deterioro de la escuela, que tenía ocho alumnos y presentaba problemas de infraestructura, baños obstruidos, libros mojados y acumulación de basura. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de Corrientes.

Su hijo Adán, por su parte, cuestionó públicamente la hipótesis de la Fiscalía y planteó que las denuncias de su madre sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos también debían ser investigadas.

Con el hallazgo del cuerpo, la Justicia deberá determinar cómo murió la docente, si existió un ataque sexual y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los detenidos.