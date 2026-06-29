La investigación por la muerte de la periodista Ernestina Pais continúa avanzando con una serie de medidas clave para reconstruir las circunstancias del trágico accidente ocurrido el viernes por la noche en un paso a nivel del Tren de la Costa, en San Isidro. Entre las pruebas ordenadas por la fiscalía se destaca la pericia al teléfono celular de la conductora, con el objetivo de determinar si estaba utilizándolo al momento del impacto.

El dispositivo fue encontrado dentro del Honda City que conducía Pais cuando fue embestida por una formación ferroviaria y quedó secuestrado por la Policía Bonaerense. Ahora será sometido a un análisis informático para establecer su actividad en los minutos previos al siniestro.

La pericia estará a cargo de especialistas de la Procuración bonaerense y buscará determinar si existieron llamadas, mensajes o cualquier otra interacción con el teléfono cuando la periodista cruzó las vías, alrededor de las 19.24. Los investigadores señalaron que el procedimiento podría presentar dificultades debido a que se trata de un iPhone, cuyo sistema de seguridad requiere herramientas específicas e, incluso, la colaboración de familiares para acceder al contenido.

Avanzan las demás pericias

En paralelo, la autopsia confirmó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo provocado por el violento impacto del tren.

Además, continúan los estudios accidentológicos sobre el vehículo para determinar si presentaba desperfectos mecánicos que pudieran haber influido en el hecho.

Otro elemento incorporado a la causa es el video de las cámaras de seguridad aportado por la Municipalidad de San Isidro. Las imágenes muestran al automóvil cruzando las vías con las barreras bajas, una maniobra que, según la investigación, también había realizado otro conductor instantes antes.

Estudios toxicológicos y cambio de fiscal

La Justicia también espera los resultados de los análisis toxicológicos practicados a la víctima. Hasta el momento, fuentes judiciales indicaron que no se hallaron bebidas alcohólicas en el interior del vehículo.

Otro dato incorporado al expediente señala que Pais circulaba con la licencia de conducir inhabilitada, una sanción impuesta en abril luego de negarse a realizar un test de alcoholemia tras protagonizar otro accidente de tránsito en Vicente López.

Finalmente, la causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien asumió la investigación tras el turno de la fiscal María Paula Hertrig, responsable de las primeras actuaciones durante el fin de semana.

Con las pericias en marcha, la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió en los segundos previos al accidente que terminó con la vida de la reconocida periodista.