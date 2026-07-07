La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales involucrados a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella ordenó profundizar el análisis patrimonial de Priscila Daiana Ferrante, familiar de la modelo, para determinar si pudo haber actuado como presunta testaferro.

Ferrante no se encuentra imputada en la causa. Sin embargo, el magistrado abrió un expediente reservado para disponer distintas medidas de prueba luego de la difusión de un video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares, elemento que motivó nuevas líneas de investigación.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Ferrante podría haber actuado como presunta testaferro de Jesica Cirio o de Heber Russo, expareja de la modelo, quien enfrenta otra causa judicial por una presunta maniobra de facturación apócrifa cercana a los 200 millones de dólares y por supuestos negocios con el municipio de Lomas de Zamora.

Aunque Ferrante ya había sido investigada en el expediente vinculado a Russo y posteriormente resultó sobreseída, la Justicia decidió volver a revisar su patrimonio para establecer si existen bienes registrados a su nombre y, en ese caso, determinar el origen de los fondos utilizados para adquirirlos.

Para avanzar con esa tarea, el juez ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante y realizar una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.

Además, dispuso una serie de requerimientos a distintos organismos públicos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir sus declaraciones juradas; el Registro de la Propiedad informará los inmuebles inscriptos a su nombre; el Registro de la Propiedad Automotor aportará datos sobre vehículos; el Banco Central brindará información sobre movimientos bancarios y cuentas; también se investigará si posee participación en sociedades comerciales y se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe la existencia de eventuales reportes de operaciones sospechosas.

Entre los bienes que la Justicia busca determinar si estuvieron vinculados a Ferrante figuran un departamento en Puerto Madero, una unidad en el complejo Los Silos, inmuebles en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora, además de vehículos de alta gama de las marcas BMW y Mercedes-Benz, camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, un Volkswagen Vento y la embarcación denominada "Eclipse".

Según la investigación, esos bienes habrían sido atribuidos a Heber Russo, acusado de integrar una organización dedicada a emitir facturas apócrifas por casi 200 millones de dólares y ocultar activos mediante presuntos testaferros y propiedades en el exterior.

En los últimos días también trascendió que Ferrante aparecería vinculada a un importante patrimonio compuesto por decenas de inmuebles distribuidos en distintas ciudades, departamentos en Puerto Madero y Miami, más de 200 vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas. Entre esos bienes figura además una vivienda de casi 750 metros cuadrados ubicada en Banfield Oeste, registrada a nombre de Ferrante y de su padre, Andrés Ferrante, cuyo verdadero origen también es objeto de análisis por parte de la Justicia.

Mientras tanto, la causa principal continúa avanzando. Este lunes, por orden del juez Armella, se realizaron inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la vivienda de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente.

El objetivo de esos procedimientos fue establecer si alguna de esas propiedades coincide con el lugar donde fue grabado el video en el que aparecen fajos de dólares. Durante las diligencias se tomaron medidas de los ambientes, especialmente de los vestidores, y se realizó un registro fotográfico para compararlo con las imágenes incorporadas al expediente.

En paralelo, especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) llevan adelante un peritaje informático para determinar si el video es auténtico, si presenta algún tipo de edición y cuándo fue registrado.

En la causa, el fiscal federal Sergio Mola ya solicitó las declaraciones indagatorias de Martín Insaurralde y de varios presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También había pedido la detención de Insaurralde y Jesica Cirio, aunque esa solicitud fue rechazada por el juez, quien únicamente les prohibió salir del país mientras continúa la investigación.