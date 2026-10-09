La Justicia de Río de Janeiro volvió a rechazar este jueves 8 de octubre el pedido de Vasco da Gama para disputar ante Boca Juniors el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Maracaná. La decisión representa un nuevo revés para el conjunto brasileño, que ahora tiene como principal alternativa el estadio Nilton Santos, perteneciente a Botafogo, para recibir al Xeneize el martes 20 de octubre, desde las 21.30.

La resolución fue adoptada por la jueza Georgia Vasconcellos, de la Segunda Vara de Hacienda Pública de la capital carioca, quien consideró que los nuevos argumentos presentados por Vasco no eran suficientes para modificar las decisiones judiciales anteriores que habían rechazado su solicitud.

Además, la magistrada advirtió que una eventual orden para habilitar el Maracaná podría interferir con el calendario establecido por la concesionaria y los clubes que administran el estadio, Flamengo y Fluminense.

El conflicto comenzó cuando Vasco da Gama solicitó utilizar el Maracaná para disputar la revancha de la semifinal, debido a que su estadio habitual, São Januário, no cumple con la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la Conmebol para esta instancia de la competencia.

Sin embargo, la empresa que administra el histórico escenario brasileño se opuso al pedido y argumentó posibles inconvenientes relacionados con la conservación del campo de juego y los compromisos deportivos previamente programados.

El estadio que aparece como alternativa para Boca y Vasco

En medio de la disputa judicial, la Policía Militar de Río de Janeiro presentó un informe en el que señaló que el estadio Nilton Santos reúne las condiciones estructurales y operativas necesarias para garantizar la seguridad durante el encuentro.

El recinto, propiedad de Botafogo, tiene capacidad para más de 46.000 espectadores y ya fue utilizado por Vasco da Gama durante la presente temporada. De hecho, el miércoles 7 de octubre, el conjunto carioca disputó allí un encuentro por el Brasileirao y derrotó 2 a 1 a Botafogo.

Pese a que el Ministerio Público de Río de Janeiro había recomendado que Flamengo y Fluminense pusieran el Maracaná a disposición de Vasco, la Justicia mantuvo su postura y rechazó nuevamente la solicitud.

De esta manera, todo indica que el estadio Nilton Santos será el escenario elegido para la revancha, aunque todavía resta la confirmación oficial de la sede.

Cuándo juegan Boca y Vasco por la Copa Sudamericana

La serie de semifinales comenzará el martes 13 de octubre, cuando Boca reciba a Vasco da Gama en La Bombonera. Una semana después, el martes 20, se disputará el encuentro de vuelta en Brasil, desde las 21.30.

Mientras el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa con su preparación para afrontar la instancia decisiva, el conjunto brasileño deberá resolver definitivamente dónde hará de local.

La resolución judicial despeja una de las principales incógnitas sobre la organización de la semifinal y deja al Nilton Santos como el escenario más probable para definir cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Sudamericana.