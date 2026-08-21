La Justicia de Tucumán rechazó la demanda de indemnización presentada por los hijos de Sergio Denis por el accidente que sufrió el cantante durante un recital en 2019 y que, más de un año después, derivó en su muerte. El tribunal consideró que la conducta del propio artista fue determinante para que se produjera la caída.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y desestimó el reclamo impulsado por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisén.

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando Denis brindaba un espectáculo en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Mientras se desplazaba por una pasarela, el músico caminó hacia atrás mirando al público y cayó al foso de orquesta, de aproximadamente tres metros de profundidad.

Según los fundamentos de la sentencia, el cantante avanzó de espaldas sin observar su línea de marcha. A partir de esa reconstrucción, los jueces entendieron que existió un “hecho de la víctima” o una “autopuesta en peligro”, lo que impidió atribuir responsabilidad por el accidente a los demandados.

De esta manera, la Justicia descartó el argumento sostenido por la familia, que había cuestionado las condiciones de seguridad y prevención existentes en el lugar donde se produjo la caída.

Además de rechazar la indemnización, el tribunal dispuso que las costas del proceso judicial deberán ser afrontadas por la familia del artista, mientras que la regulación de los honorarios profesionales quedó para una instancia posterior.

La reacción de la hija de Sergio Denis

Tras conocerse la decisión judicial, Bárbara Hoffmann expresó su malestar a través de las redes sociales y cuestionó duramente el criterio utilizado para resolver el caso.

“Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra Justicia”, escribió la hija del cantante. Más tarde explicó que no daría declaraciones por el momento y agradeció el acompañamiento recibido.

Sergio Denis sufrió graves lesiones como consecuencia de la caída y atravesó un extenso período de internación y rehabilitación. El reconocido cantante murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años, sin lograr recuperarse de las secuelas del accidente.