La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo cargada de emoción y tuvo un detalle que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. En la fotografía con la que el capitán mostró la carta manuscrita donde anunció su retiro aparece una lapicera dorada con un particular símbolo en su diseño.

El objeto elegido para acompañar sus últimas palabras como jugador de la Selección tiene un clip metálico en el que se observa una figura circular similar al símbolo de infinito. El detalle no pasó inadvertido y generó todo tipo de interpretaciones en las redes sociales.

El símbolo que aparece en la lapicera

La lapicera es metálica, con una combinación de tonos dorados y cromados, y se destaca sobre las hojas de block donde Messi escribió su carta de despedida.

Lo más llamativo está en el prendedor. Allí aparece un medallón circular con una figura que representa el infinito.

Para muchos fanáticos, la elección adquirió un significado especial en el contexto de la despedida. El símbolo puede interpretarse como una referencia al vínculo que Messi construyó con la Selección y a un legado que, más allá de su retiro, continuará en la historia del fútbol argentino.

La imagen convirtió a un elemento cotidiano como una lapicera en uno de los detalles más comentados de la despedida del capitán.

La curiosa comparación con Harry Potter

El detalle generó además otra interpretación entre los seguidores de Messi. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron que el diseño del clip también recuerda al “Giratiempos”, uno de los objetos más reconocibles de la saga Harry Potter.

En las películas y libros de la historia creada por J.K. Rowling, el Giratiempos permite regresar en el tiempo para revivir o modificar determinados momentos.

La comparación cobró especial fuerza porque la familia Messi es conocida por su afinidad con el universo de Harry Potter. Sin embargo, no existe una confirmación de que la elección del bolígrafo haya tenido esa intención.

Una despedida escrita a mano

La lapicera apareció junto a las hojas donde Messi escribió de puño y letra el mensaje con el que confirmó el final de su etapa en la Selección.

La imagen mostró una escena íntima y muy diferente a las habituales fotografías del futbolista levantando trofeos o celebrando goles. Esta vez, el protagonista fue un Messi sentado frente a una hoja, escribiendo las palabras que marcarían el cierre de una etapa histórica.

En su carta, el capitán explicó que se trató de una decisión dolorosa, pero que entendía que había llegado el momento de dar un paso al costado. También destacó que siempre dejó todo por la camiseta argentina.

El infinito como símbolo de su legado

Messi se despide de la Selección después de más de dos décadas y con una trayectoria que incluyó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

Con la camiseta albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y otros títulos que terminaron de completar una carrera inolvidable.

Por eso, el pequeño símbolo que aparece en la lapicera tomó otra dimensión después del anuncio. El infinito puede representar justamente aquello que no termina con su retiro: la relación entre Messi y la Selección, y el recuerdo que dejó en millones de hinchas.