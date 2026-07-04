La Selección Argentina sumó una preocupación inesperada en el tramo final del partido ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por la lesión de Facundo Medina a pocos minutos del cierre del tiempo reglamentario.

El defensor del Olympique de Marsella se sentó en el césped a los 86 minutos, visiblemente afectado por una molestia física que le impidió continuar en el encuentro. Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni debió realizar una modificación de urgencia, con el ingreso de Nicolás Tagliafico.

La variante se produjo en un contexto complejo para el equipo argentino, que ya había agotado tres ventanas de cambios con las modificaciones de Julián Álvarez, Nicolás González y Leandro Paredes. Con el marcador igualado 1-1, la salida de Medina obligó a reorganizar la defensa en el tramo más exigente del partido.

La situación genera incertidumbre de cara a los octavos de final del Mundial 2026, donde Argentina enfrentará a Egipto. La presencia de Medina es una incógnita, en un sector del campo que ya venía siendo evaluado por el cuerpo técnico.

El lateral izquierdo ha sido un puesto de alternancia durante el torneo. Medina se había consolidado como titular en dos encuentros, aunque la competencia con Nicolás Tagliafico ha sido constante. El jugador del Olympique de Lyon arrastró una lesión muscular en la previa del certamen, lo que condicionó su participación en la fase de grupos.

En ese contexto, la nueva molestia de Medina obliga a esperar su evolución en las próximas horas, mientras el cuerpo técnico define el armado defensivo de cara al próximo compromiso en Atlanta.