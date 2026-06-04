La lesión de Julián Álvarez preocupa a días del debut mundialista

La preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 sumó una nueva preocupación en las últimas horas. Julián Álvarez, uno de los delanteros titulares del equipo de Lionel Scaloni, comenzó un tratamiento especial para recuperarse de una molestia en el tobillo que apareció durante los primeros entrenamientos en Estados Unidos.

El atacante del Atlético de Madrid se incorporó el lunes a la concentración junto a Cristian Romero y Nicolás González. Tras completar sin inconvenientes la primera práctica en Kansas City, empezó a sentir molestias en el tobillo y el cuerpo médico decidió aplicar un tratamiento con plasma para acelerar su recuperación.

Según trascendió, Álvarez había entrenado a la par de sus compañeros, pero el desgaste acumulado tras una extensa temporada terminó pasando factura. Por esa razón, durante las últimas jornadas redujo las cargas físicas y realizó tareas específicas en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del seleccionado.

La prioridad del cuerpo técnico es evitar riesgos a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Aunque la evolución es favorable, el delantero podría quedar al margen del amistoso ante Honduras y apuntar a sumar minutos en el encuentro frente a Islandia, el último ensayo previo al debut mundialista.

La situación de Álvarez se suma a la de otros futbolistas que también atraviesan procesos de recuperación. Lionel Messi continúa trabajando para dejar atrás una sobrecarga muscular, mientras que Emiliano Martínez sigue con un vendaje especial tras sufrir una fractura en un dedo de la mano derecha durante la final de la Europa League.

Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nico Paz también forman parte del grupo de jugadores que están siendo monitoreados por el cuerpo técnico. En todos los casos, la estrategia apunta a administrar las cargas para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno mundialista.

Mientras tanto, Scaloni continúa ajustando detalles tácticos en el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City. Los amistosos frente a Honduras e Islandia servirán para evaluar la condición física de los futbolistas y definir el equipo que afrontará el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.