La novena fecha del Campeonato Oficial de Primera A de la Liga Jachallera de Fútbol quedó marcada por un episodio que generó conmoción dentro y fuera de la cancha. El encuentro entre Club Atlético Pampa y Club Atlético Libertad El Rincón (Caler) fue suspendido luego de que el futbolista Tupac Silva sufriera una grave lesión.

Según informó Jáchal Transmite, el incidente ocurrió a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba igualado 2 a 2. La preocupación por el estado del jugador hizo que el resultado pasara a un segundo plano y motivó la interrupción definitiva del encuentro. Silva recibió asistencia médica inmediata sobre el campo de juego y posteriormente fue trasladado para una evaluación más profunda.

Las primeras versiones indican que el futbolista podría haber sufrido una fractura de tibia y peroné. La situación generó aún más preocupación en Libertad, ya que semanas atrás otro de sus jugadores, Matías Contreras, sufrió una lesión de características similares durante un encuentro frente a Racing.

Con apenas nueve fechas disputadas del campeonato, el conjunto jachallero ya acumula dos lesiones de extrema gravedad, una circunstancia que encendió la alarma tanto en la institución como en el ambiente del fútbol departamental. Ahora, la atención está puesta en la evolución de Tupac Silva y en la recuperación de ambos futbolistas, mientras la Liga Jachallera deberá definir cuándo se completarán los minutos restantes del encuentro suspendido entre Pampa y Caler.