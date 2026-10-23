La letal frase de Nicole Neumann a Fabián Cubero a 9 años de la separación

A sus 45 años Nicole Neumann atraviesa un presente pleno junto a su esposo Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz. Además la conductora destaca en el ciclo de streaming Solo con Nikita mientras revisa decisiones de su pasado con otra perspectiva.

Al recordar la escandalosa separación de Fabián Cubero ocurrida hace 9 años la modelo hizo un análisis sobre los conflictos públicos. Nicole Neumann reconoció que la exposición en medios no la ayudó en los procesos judiciales y afectó a sus tres hijas.

"Siento que tendría que haber resguardado a mis hijas. Al final, la exposición pública no me sirvió de nada y no aceleró ningún proceso judicial", afirmó Nicole Neumann sobre la etapa judicial que vivió contra el exfutbolista Fabián Cubero tras la ruptura.

En una entrevista con Robertito Funes Ugarte la modelo explicó que trabaja desde los 15 años sosteniendo su hogar. Nicole Neumann detalló la exigencia de mantenerse impecable laboralmente sin importar los problemas personales que enfrentaba puertas adentro.

"Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar", recordó Nicole Neumann al rememorar sus inicios en el modelaje y la presión mediática que sostuvo durante gran parte de su carrera.

Hoy con sus hijas mayores acercándose al mundo profesional Nicole Neumann busca darles el resguardo que ella no tuvo. La conductora concluyó su autocrítica priorizando el bienestar de sus hijas por encima de cualquier batalla mediática contra Fabián Cubero.