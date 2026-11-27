El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una norma que tendrá impacto directo en el fútbol argentino. La legislación prohíbe el patrocinio y la publicidad de casas de apuestas en el deporte, por lo que clubes como Boca y River deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

En la Liga Profesional, diez equipos tienen empresas de apuestas o casinos como patrocinadores en sus camisetas. Además de Boca y River, la lista incluye a Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.

Qué cambia para los clubes

La prohibición alcanzará a los patrocinios y a la publicidad de casas de apuestas en el ámbito deportivo. La medida no se limitará a los equipos, sino que también comprenderá a la AFA, la Liga Profesional, la Selección Argentina y los canales de televisión que transmitan los encuentros.

La restricción se extenderá a futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos, comunicadores e influencers, quienes no podrán promocionar esa actividad. También alcanzará a los medios escritos que difundan publicidad de este tipo.

En el caso de los contratos comerciales que ya están vigentes, los clubes deberán esperar la reglamentación para conocer cómo se aplicará la norma. Lo que establece la ley es que, una vez promulgada, no podrán firmarse nuevos acuerdos de patrocinio de ese tipo.

Cuándo comenzará a regir

Tras la aprobación del Congreso, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles para promulgar la ley y publicarla en el Boletín Oficial. Desde ese momento comenzará a estar vigente y el Gobierno tendrá otros 120 días para reglamentar su aplicación.

Ese proceso deberá definir el alcance de las disposiciones sobre los acuerdos publicitarios que ya están firmados. Por eso, el futuro de los contratos actuales de los clubes dependerá de los criterios que establezca la reglamentación.

El antecedente de Brasil

La situación tiene un antecedente en Brasil, donde una medida firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las casas de apuestas y los casinos online. Como consecuencia, los clubes brasileños que tenían acuerdos comerciales con esas empresas debieron retirar sus logos de las camisetas.

Más de 35 clubes de las categorías A y B solicitaron apoyo financiero y líneas de crédito al Gobierno brasileño ante la caída de esos contratos. El impacto de la nueva legislación argentina también alcanzará al automovilismo, donde existen acuerdos comerciales con casas de apuestas en categorías, equipos y pilotos.