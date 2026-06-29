La Ley de Desarrollo Minero comenzó su tratamiento en Diputados

La Ley de Desarrollo Minero Local comenzó este lunes su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de San Juan, con la presencia de los ministros de Producción, Gustavo Fernández, y de Minería. El objetivo del Gobierno provincial es avanzar en una norma que permita fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales dentro de los proyectos mineros.

Fernández explicó en Radio Sarmiento que la iniciativa busca establecer definiciones claras sobre qué se considera empleo y proveedor local, diferenciando entre quienes pertenecen a las comunidades donde se desarrollan los proyectos y aquellos proveedores del resto de la provincia.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que las empresas mineras presenten planes de desarrollo donde detallen sus necesidades futuras de empleo y bienes o servicios. Según el ministro, esto permitirá anticipar la demanda y preparar tanto a los trabajadores como a los proveedores sanjuaninos para poder participar en los procesos de contratación.

“Lo que se busca es dar previsibilidad”, señaló Fernández, al explicar que los planes deberán indicar qué perfiles laborales serán requeridos, qué volumen de contratación se necesitará y qué servicios demandarán los emprendimientos mineros.

Sin cupos obligatorios y en relación con el RIGI

El funcionario remarcó que el proyecto no establece cupos obligatorios ni plantea una contradicción con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Explicó que la propuesta se basa en objetivos progresivos que deberán asumir las empresas dentro de sus planes de desarrollo.

Fernández indicó que la iniciativa plantea como objetivo alcanzar hasta un 80% de contratación de mano de obra y un 60% de adquisición de bienes y servicios disponibles en la provincia, con incentivos para aquellas empresas que logren cumplir esas metas.

Además, sostuvo que la ley busca respetar la libertad de contratación y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los proveedores locales puedan competir en mejores condiciones.

Preparar a los proveedores sanjuaninos

Sobre la capacidad de las empresas locales para responder a grandes proyectos mineros, el ministro señaló que existen proveedores que ya trabajan con la actividad, aunque reconoció que algunos contratos pueden requerir mayor escala o capacidad financiera.

En ese sentido, planteó como alternativa la formación de consorcios o asociaciones entre proveedores para poder afrontar contratos de mayor tamaño y avanzar en procesos de crecimiento.

“Tenemos proveedores que están en condiciones de participar en muchos de los contratos que se están licitando y que van a licitarse”, afirmó Fernández, y destacó la importancia de contar con tiempo para que las empresas puedan capacitarse, certificarse y prepararse.

El ministro también se refirió a la expectativa por el tratamiento legislativo y señaló que desde el Ejecutivo esperan que el proyecto avance con la mayor rapidez posible, aunque dependerá del análisis que realicen los diputados en las comisiones.

Por último, Fernández valoró la designación de Diego Santilli como ministro del Interior y destacó el vínculo previo con San Juan y con el gobernador Marcelo Orrego.